Pop, balada y vallenato entre los nuevos lanzamientos musicales, conózcalos aquí

Como es usual cada viernes, varios artistas aprovecharon para dar a conocer sus lanzamientos musicales.



Los amantes del pop, la balada y el vallenato podrán disfrutar este fin de semana de nuevos sencillos interpretados por algunos de los más reconocidos representantes de estos géneros.

El primero, 'Nuestra Balada', es un tema lleno de romanticismo, cuya letra habla del perdón y la reconciliación. Fue compuesto por Luis Fonsi junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres, también productores de la canción.



Fonsi aseguró que "mi alma me pedía hacer algo muy honesto, puro y sobre todo romántico y siento que este es el momento perfecto. Mi público me lo pidió y gracias a ellos estoy aquí y me hace muy feliz poder compartirles esta balada para que la cantemos juntos a todo pulmón en los conciertos en vivo".



El puertorriqueño confirmó que cantará esta canción en su próxima gira 'Noche Perfecta Tour', la cual dará la cual dará inicio con dos funciones los días 12 y 13 de febrero. Previo a estos conciertos, Fonsi se presentará en el Movistar Arena de Chile el 18 y 19 de noviembre, 2021.

Por otra parte, la mexicana Danna Paola y el dúo venezolano Mau y Ricky lanzaron 'Cachito', una canción pop con un toque urbano.



Danna aseguro que "esta colaboración fue hecha con mucho cariño para nuestros fans y como lo dice su nombre tiene cachitos de mis hermanos Mau, Ricky y míos. Esperamos que la canten, sientan el beat, se identifiquen y que la disfruten al escucharla".



La canción fue escrita por Danna Paola, Mau, Ricky, Pablo Martin, Juan Morelli, Jon Leone, Freddy Montalvo y José Carlos.



Su lanzamiento viene acompañado de un videoclip oficial, grabado en la Ciudad de México, bajo la dirección de Toño Roma y producido por David Roma con la dirección de arte de Verushka Nevarez.

Finalmente, Nacho, Carlos Vives y Mike Bahía se juntaron en días pasados para dar vida a 'La mitad', un tema que expresa el punto sublime donde se encuentran la razón, el amor y la empatía.



El artista venezolano Nacho aseguró que "el mensaje de la canción es súper poderoso porque va de la empatía que debemos tener con el otro. De proponer nuestras razones y maneras pero también aceptar las formas de ver y hacer las cosas de la otra persona. Llegar a un punto medio entre diferentes perspectivas. Por eso se llama 'La mitad'.



Al narrar este llamado a la acción con ritmos bailables en los que se fusionan el pop y el vallenato, los artistas señalan que aunque el mensaje de la canción da mucho que reflexionar, este es desde un punto de vista de felicidad y positivismo.