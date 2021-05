Gioka, dúo de DJs caleños que conquistan la escena mundial de la electrónica

Daniel Molina Durango

La industria de la cultura y la música ha sido una de las más golpeadas por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, dos Djs surgidos de la Sucursal del Cielo han logrado sacarle partido a la adversidad para no parar de crecer y llevar a nuestra ciudad a lo más alto del top internacional de la electrónica.



Ellos son Kamilo Sanclemente y Giovanny Aparicio, que juntos forman el dúo Gioka Music. En marzo pasado los artistas llegaron a ser parte del Top 100 de Beatport, una de las plataformas más representativas de su género en el mundo.



“En la pandemia Gioka Music se fortalece como dúo, ya que antes cada uno tenía carreras a tope de viajes y no contábamos con mucho tiempo en el estudio, menos para compartir. Así es que el primer plus de la pandemia es que tuvimos más tiempo para hacer música juntos y estar en el estudio”, explica Kamilo.



El DJ cuenta que este tiempo les ha permitido también fortalecerse en la parte técnica y mejorar la producción, incrementando el flujo de música. Asimismo, los caleños conquistaron uno de los sueños que desvela a cualquier artista de electrónica: captar la atención de Anjunabeats, el sello discográfico más importante del género del trance.



“Conquistamos muchas metas que si no hubiera sido por este tiempo en el estudio, hubieran sido inalcanzables, como Anjunabeats, donde sellan artistas de alto nivel. Entonces fue un gran logro, nos catapultó demasiado”, añadió Kamilo.



Gioka Music combina el estilo de Giovanny Aparicio, muy arraigado a lo terrenal, a lo ancestral con muchos matices chamánicos; con una onda totalmente opuesta, que es la Kamilo Sanclemente, cuyo sonido se caracteriza con lo sideral, futurista, espacial y cósmico.



Entre tanto, Giovanny destaca que el género en nuestra ciudad no para de crecer. "La escena electrónica en Cali ha pasado a otro nivel ya, después de tener varios djs ahora ya tenemos productores en la ciudad y esto es algo demasiado grande, que nos pone en la mira de la escena electrónica mundial. Ya los djs buscan música de nuestros artistas", asegura.



Gioka sostiene que el trabajo continúa y que se vienen grandes cosas como dúo. Ambos buscan con su fusión de vertientes seguir cosechando éxitos, posicionando a la Sultana del Valle y su música en lo más alto del top mundial.