Anabella presenta 'La Reina', una producción en la que llama al empoderamiento femenino

Si hay alguien que puede llevar orgullosa el título de La Reina es Anabella, cantante, empresaria, madre de Gabriel, sobreviviente de un cáncer de seno. Ganadora en Viña del Mar, en Chile 2012, de la Gaviota de Plata por la interpretación de la canción Mudanza de Piel, compuesta por Andrea Botero y respaldada por la propia Ronca de Oro, Helenita Vargas, en vida, para interpretar sus canciones muy a su manera.



Reconocimientos ha tenido muchos: en 2005 fue incluida en la producción de las mejores galas del Factor X, en 1992 representó a Cali en un Festival Mono Núñez, donde quedó en cuarto lugar y en 2020 fue escogida por Sony como cantante colombiana para cantar a dúo con Abel Visconti, del dueto argentino, para interpretar el tema Paisaje Colombiano.



Paralela a su carrera artística ha sacado avante, incluso en plena pandemia, La Obra Show Bar, que cumple cinco años en la ciudad (también tiene sede en Pereira), impulsando a artistas locales y nacionales que cuentan allí con un espacio para presentar sus canciones en vivo.



Precisamente el jueves presentó allí La Reina, su sexta producción que tiene mucha influencia de la música mexicana, letras de Andrea Botero y en coautoría con ella, para demostrar que una mujer no necesita de nadie para reinar y empoderarse, y que se le debe desear felicidad a quien se va.

Anabella ha publicado en total seis producciones: Con-fusión, Desde el Pie hasta el Alma, Homenaje a mi Manera, Te Va a Doler, Me Nace del Corazón-Tributo a México y La Reina, recién lanzado.

¿Qué caracteriza esta nueva producción, La Reina?



Tiene una fuerte influencia mexicana. Como intérprete y como cantante de la música popular latinoamericana quise salirme de lo típico popular y unirlo con el estilo de los grandes compositores e intérpretes mexicanos, una fusión de lo que hizo en su época José Alfredo Jiménez, años más tarde Juan Gabriel, de lo que ahora hace Cristian Nodal. Es aventurarnos a modernizarnos en estas líneas y mantenerme en el género que siempre me ha caracterizado desde que empecé a cantar las rancheras, que hacía a Helenita Vargas, muy a mi manera, pero siempre rescatando toda esa onda, ese género musical.

¿Por qué lo tituló La Reina?



La Reina es el nombre del primer sencillo que lancé del álbum y le da el nombre a este. Reinas somos todas, y no hablamos de la reinita sino de las mujeres empoderadas, echadas para adelante. Una reina no necesita de un rey para salir avante, somos fuertes, somos contundentes, mujeres de hierro.

Anabella El País

Pero además es toda una historia. Todo el álbum está enlazado canción con canción. Es una especie de telenovela donde la pareja no logra triunfar en el amor, y para amar se necesitan dos. La pareja de ella no es feliz y conoce a alguien más y ella decide darse su lugar y ser feliz también por su lado. Desde allí hay una despedida con gratitud, diciéndole, que te vaya bien, sé feliz que yo también lo voy a ser. Cada una de las canciones habla de la reina y de toda esa postura de nosotras como mujeres triunfadoras.



¿Es el título también un guiño al empoderamiento femenino?



Así es, dentro del empoderamiento de la mujer, este título nos dice: “¡Ey! No necesitas a Pepito, a Juan, a nadie, para ser feliz, no necesitas a ninguno de estos personajes que en un momento determinado no te hacen feliz para lograr ser una mujer empoderada y echada para adelante, al contrario puedes y nosotras como mujeres podemos empoderarnos en el camino, ser triunfadoras, exitosas, empresarias, ser lo que queramos ser y tener al lado una persona que nosotros ayudemos a que sea grande y que nos dé también todo ese amor que necesitamos para avanzar. El amor se construye Entre Dos, que es precisamente otra de las canciones que hace parte de este álbum.

Anabella lanzó junto a Andrea Botero, en el inicio de la cuarentena, el sencillo Vale la Pena Amor, que habla del disfrute de las pequeñas cosas, de volver a soñar a pesar de todo. Tiene 6.912 vistas.

¿Quiénes son los compositores de los temas?



La compositora de los diez temas es Andrea Botero, algunos de ellos en coautoría conmigo. La producción musical la hicimos Andrea Botero y yo; el arreglista musical es Juan Esteban Duque, de Medellín.



Ya se han lanzado varios videos de este álbum, hablemos de estos y en qué sitios fueron grabados...



Ya se han lanzado seis videos de La Reina, Tequila, No Me Compares, Te Vas, Amigos con Derechos, Voy a Enamorarte y se han hecho en lugares característicos de Cali, mostrando esa cara amable, bonita, de nuestra ciudad, porque como empresaria y artista vallecaucana me interesa que la gente sepa que estamos en una ciudad que tiene todo por dar.

Los días con Gabriel

“Más que reinventarnos, se trata de entender que es nuestra esencia y nuestro arte lo que conecta con el mundo”.

Anabella Cantautora caleña



¿Cómo vivió ese tiempo obligado en casa por la pandemia y el confinamiento?



Cuando tuve cáncer en 2014 entendí y aprendí que debíamos darnos tiempos. En ocasiones sufrimos de amnesia y va avanzando la vida y vuelves a caer en esos errores, creo que desde ahí viene parte de ese aprendizaje, ese comprender que tenemos que darnos tiempo, permisos, incluso de sentirnos cansados, disfrutar de las cosas simples y maravillosas que nos da la vida.



Estuvimos escribiendo canciones nuevas, viendo de qué manera producir nueva música, y con Gabriel todos los días invento historias, él me invita a que nos imaginemos un mundo nuevo y creo que eso hace que la historia que estamos viviendo sea un poco más amable”.



¿La golpeó mucho como empresaria y artista este largo receso?



No ha sido fácil en lo que tiene que ver con la parte empresarial. Sin embargo, y como lo decimos todos los días, nos pagamos de la mano de Dios para salir adelante de la mejor manera.



La ventaja es que somos amigos en La Obra y eso nos ha permitido estar siempre en contacto y comprometidos. Y ahora, con la reactivación, las puertas de la casa están abiertas para que nos volvamos a levantar, no solo los establecimientos nocturnos, sino la cultura, los artistas y las familias que dependen de esto.

Canciones

La Reina: primer sencillo. Un guiño al empoderamiento femenino.



Tequila: él vuelve arrepentido con marichis, flores y tequila, ella se queda con el mariachi y el tequila.



No me Compares: “no hables mal de mí, que yo no lo hago”, le dice ella al ex.



Te Vas: ella bendice a quien se va y le desea ser tan feliz como ella procurará serlo.



Amigos con Derechos: se da la oportunidad con quien siempre estuvo allí.



Voy a Enamorarte Ft. Jorge Rojas: feat con cantor argentino. Una declaración de amor moderna.



Amor Bonito Ft. Andrea Botero: no hay amores perfectos sino bonitos.



Dime Cómo te Ve Ella: ella le pregunta con picardía, cómo le va sin ella.



Malo



Entre Dos



Los videos fueron realizados con Hernández Bros, Sebastián Hernández y Lucho Muñoz. Omar Hernández fue el artista a cargo de la carátula.