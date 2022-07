Mujer que fue grabada en acto sexual en Cartagena denuncia que policías le cobraron una alta suma de dinero

Por medio de una publicación, la protagonista del video en el que se ve a una pareja teniendo sexo en un balcón de Cartagena, se pronunció al respecto y aseguró que luego de ser grabada, la Policía llegó hasta el lugar para notificar la falta e imponer la multa.



"En ese momento que los patrulleros llegan, nos enseñan el video que los espectadores grabaron, y nosotros admitimos y asumimos el problema, y dijimos que éramos nosotros los que estábamos protagonizando el acto", contó la mujer en la grabación.



Lea también: Justin Bieber volverá a su gira mundial luego de sufrir una parálisis facial



Asimismo, la mujer identificada como Emily Barrios, de 22 años, afirmó que los uniformados comenzaron a insinuar un chantaje para "olvidar lo sucedido".



"Ellos dijeron que nos iban a multar. Llegaron diciéndonos y hablándonos sobre las leyes. Luego ellos empezaron a insinuar un soborno. Fueron aproximadamente unos 3.000 dólares los que se les dieron a las dos personas".



Con respecto al video, Barrios dijo que estaba bajo los efectos del alcohol cuando decidió cumplir la fantasía sexual del hombre con el que se encontraba en ese momento.



"Estaba con un grupo de amigos, la mayoría norteamericanos, y ya completábamos varios días de fiesta. El día que ocurrió la situación estábamos eufóricos y al igual que muchas personas que tienen esa fantasía de tener un acto sexual frente de personas o ser apreciados por varias personas, nosotros tuvimos sexo en el balcón de la casa que alquilamos para pasar nuestras vacaciones", aseveró la mujer en el video.



Además, aseveró que dicho suceso fue resultado del amor, dado que el amor "no roba, el amor no mata, el amor no hiere, el amor es algo que todos hacemos a diario".



Le puede interesar: Camilo Montoya, el hijo de excombatientes que conmovió a los entrenadores de 'La Voz Kids', con una canción de su autoría



Incluso, indicó que no entiende porqué se centraron en esa situación cuando en el país "hay peores cosas. hay delitos grandes y la Policía simplemente busca de donde sacar provecho".



Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena dijo a El Tiempo que con respecto a lo dicho por Emily Barrios “no harán más declaraciones sobre el caso, pues los trámites administrativos con comparendos y las investigaciones ya se hicieron y cualquier otra cosa que surja debe ser probada”.



Con respecto a los ciudadanos estadounidense, se conoció que las autoridades los sancionaron económicamente, les solicitaron la salida del país e inhabilitaron su visa momentáneamente.