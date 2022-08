“Muerto a los 28”: Kanye West se burla de Pete Davidson tras su separación con Kim Kardashian

El pasado fin de semana se hizo pública la separación entre la estrella de reality show, Kim Kardashian y el comediante Pete Davinson después de estar saliendo por nueve meses. Aunque se desconocen los motivos de la ruptura, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que el motivo se debe a la distancia y la diferencia de horarios de ambos.



Sin embargo, después de conocerse la noticia, Kanye West, exesposo de Kim Kardashian, se pronunció a través de sus redes sociales publicando una imagen con un falso titular de New York Times en donde se lee "Skate Davinson dead at age 28", que traduce "Skate Davinson, muerto a los 28 años".



Kanye West is back on IG ‼️😳 pic.twitter.com/5GZK1Cg3tt — RapTV (@Rap) August 8, 2022

Aunque no está claro porque se usa el apodo de Skate, la edad y apellido coinciden con el comediante de 'Saturday Night Live', por lo que los usuarios en redes sociales rápidamente asumieron que se refería a Pete Davinson.



La publicación fue eliminada tiempo después, sin embargo fuentes cercanas a Kardashian aseguran que la empresaria se encuentra furiosa por el comentario hecho por su exesposo y que no tolerará comportamientos similares.



Este no es el primer comentario y polémica que el rapero desata con Pete Davinson; a principios del año West lanzó varios videos musicales en donde usa a figuras relacionadas con el comediante para burlarse de él. En marzo pasado, West intercambio mensajes acalorados con el miembro de Saturday Night Live que aumentaron su enemistad.