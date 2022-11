Monsieur Periné baila pa’ ti: Catalina García cuenta detalles del concierto del 11 de noviembre en Cali

La mezcla de los ritmos autóctonos con el jazz, el blues y la bossa nova han llevado a Monsieur Periné a ser una de las agrupaciones colombianas que más resuena en el mundo. Fieles a lo que son, los músicos no se han alineado con un estilo comercial, por el contrario, el mundo los identifica por ‘hacer lo que quieren, al ritmo que quieren’.



Este 11 de noviembre llegan al Teatro Jorge Isaacs con el ‘Volverte a Ver Tour’, para poner los caleños a bailar con su ‘Suin Romanticón’. “Cali es un lugar al que siempre quiero volver. Para mí es una alegría poder cantar en mi ciudad, hacer música, conectar con el público caleño que es tan expresivo, tener la oportunidad de compartir de nuevo. Es una ciudad que expande la cultura para el mundo”, cuenta la caleña Catalina García, vocalista de la agrupación.

La gira ha sido un espacio para promocionar sus nuevos sencillos como Volverte a Ver, Tú y Yo, Nada y recientemente Bailo Pa' Ti, una canción que nace desde la intimidad de la amistad entre Catalina con la cantautora colombiana Natalia Hernández.



“No estábamos buscando algo en específico, sino que nos sentamos a crear. Bailo Pa’ ti es una canción muy personal, muy íntima, que nace de ese momento, en el uno conecta con lo que es, sin estereotipos, al natural”, manifiesta Catalina, quien confiesa que la agrupación, por lo general, acostumbra a “trabajar con otros músicos, para tener un proceso colectivo de creación”, tal vez esta sea una de las razones por las que su música es descrita como un Encanto Tropical.



El baile es una de las maneras propias de los colombianos, y en especial de los caleños, para comunicar, y Monsieur Periné lo sabe muy bien, así lo demuestran en canciones como Bailar Contigo y su más reciente sencillo Bailo Pa’ Ti. “Se relaciona con el tema del baile, porque no hay nada más rico que bailar sabroso con alguien, y no tener muchas palabras que decir, sino más bien sentir esa conexión. Esta es una canción romántica, que tiene su trabajo desde lo íntimo, a pesar de que es extrovertida”.



Catalina García.

Después de dos años de pausa, a causa de la pandemia, la agrupación inició su gira en territorio norteamericano, pasando por escenarios como Club (Washington D.C.), Sony Hall (Nueva York), SFJAZZ (San Francisco), un mes cargado de anécdotas que quedarán guardadas en el álbum de los recuerdos de estos músicos.



“Fue un mes difícil porque prácticamente nos recorrimos Estados Unidos en un bus chueco, bajo el sol inclemente del verano, con varios problemas que ahora son anécdotas de vida, abrazos, una pelota de fútbol, conversaciones frente al mar; hemos perdido parte del equipo, dormido mal y poco, pero cada día valió la pena porque amamos tocar para nuestro público, nuestra familia”, dice la cantante líder.



El tiempo de confinamiento cerró los aeropuertos, alejó la presencialidad de los escenarios. Pero, para la banda, que fue fundada hace diez años en Bogotá, esta fue una oportunidad para viajar al interior de sí mismos. Monsieur Periné puso freno a sus presentaciones para darle rienda suelta a su proceso de creación, el cual dejó como resultado un nuevo álbum, que aunque, por ahora, no tiene nombre, promete ser un viaje de ensueño, de conexión con la naturaleza y la parte más humana de cada uno.





"La música se debe hacer desde el corazón. Contarle esta verdad personal al público, disfrutar del proceso, del hecho de hacer música y cómo poder expresarnos a través de ella".



La evolución de la banda es indudable, en sus presentaciones el público se conecta con Monsieur Periné, sus canciones son cantadas y tarareadas en rincones del mundo donde jamás se imaginaron estar, tanto así que en noviembre del año pasado, uno de sus temas representativos, Nuestra Canción, se hizo viral en Tik Tok después de 6 años de ser lanzado.



“Eso fue muy bonito, ver tantas personas cantando lo que nosotros hicimos. Es muy gratificante saber que podemos seguir haciendo música y que varios años después se vuelva viral un disco, además, cuando sentimos la buena energía del público en los conciertos, eso lo llena a uno”, comenta la cantante de la agrupación ganadora de los Premios Grammy, en categoría a Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo, en 2015.





Desde el 2012 la banda se reunió como un grupo de amigos quienes se juntaron para hacer música con un estilo muy colombiano, lo cual pasó, rápidamente, de una simple reunión a tocar en bares y pequeños festivales, y ahora son una de las agrupaciones más reconocidas del país a nivel mundial, tocando en escenarios como México, España, Alemania, Eslovaquia y Estados Unidos, entre muchos otros países.



No obstante, esto no es lo más importante para ellos, pues consideran que más allá ser famosos, la música es un espacio para “fomentar la libertad”.

“Es necesario conectarse más con la música y menos con el algoritmo, el número y los resultados no se pueden convertir en objetivo, porque entonces esta pierde su esencia. A la gente que está haciendo música yo le diría que se conecten con lo propio y auténtico, con lo que en realidad nos hace vibrar el alma, y menos con los resultados comerciales. Nosotros debemos hacer música para la libertad y no para los likes”, expresa con dulzura Catalina, quien considera que con sus canciones le presentan al público una lectura de su viaje, de lo que sienten y de lo que son “como colombianos”.