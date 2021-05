Joyas étnicas que cuidan el planeta

Lady Johana Fiallo García

Alineada con las tendencias de prácticas sostenibles alrededor del mundo, el sector de la moda en Colombia y en particular la joyería, continúa avanzando a pasos agigantados obteniendo importantes logros en este campo. Uno de ellos ha sido convertir a esta industria del lujo en una más responsable, ética y amigable con el medio ambiente.



Justamente eso ha conseguido la reconocida joyera caleña Victoria Sánchez que, con su marca ‘Etnia Contemporánea’, ha buscado no solo llevar a las mujeres piezas de diseño, sino joyas que perduren en el tiempo y que vengan de un proceso sustentable.



Con piezas diseñadas bajo la ancestralidad de la técnica de la filigrana momposina, pero a partir de materiales como la plata reciclada, extraída de las radiografías, esta creativa se ha propuesto ser partidaria del ‘slow fashion’, la opción ética de hacer y consumir moda.



Dice Victoria, creadora de la marca que ahora es reconocida como parte de sociedades BIC, quien tomó estudios de joyería en la Escuela Cristal Encantado de Cali, para luego trasladarse a Bogotá y formarse como experta en el tema en la Escuela Colombiana de Alta y Fina Joyería, y finalmente certificarse en diseño y fabricación de joyería CAD-CAM con el Instituto Gemológico Español, que hoy las empresas sostenibles generan no solo un impacto ambiental sino social.



“Sabemos de la importancia de que la industria de la moda y en especial la joyería, replantee sus prácticas, la extracción del metal en minas hasta convertirse en un bien de lujo, conlleva a una grave contaminación ambiental. Por eso, buscamos trabajar con materiales que podamos reutilizar como la plata y el oro en este caso, y tenemos además un ‘packaging’ amigable con el medio ambiente elaborado a partir de papel resultante del bagazo de la caña de azúcar y usamos, en todo el proceso de desarrollo de las piezas, energía solar. Y claro, todo bajo políticas de comercio justo con nuestros artesanos. Un compromiso al que debemos llegar todos en esta industria, ser consecuentes y responsables con lo que hacemos”.

Por eso, con una serie de joyas rediseñadas a partir de piezas de colecciones pasadas, y otras hechas desde cero, pero a partir de la recolección de plata, esta caleña ha ideado una serie de colecciones étnicas, que representan no solo la ancestralidad de diferentes grupos y culturas, sino que, además, exploran toda la feminidad inspirada en las formas de la naturaleza y el arte.



“Lo que queremos es darle un nuevo aire a esas piezas que quedaron de colecciones pasadas, creando nuevas joyas a través de la fundición y sin necesidad de comprar metales. Ese es el caso de la colección ‘Green Dreams’, que trae piezas rediseñadas, mucho más acordes a este momento que estamos viviendo”, destaca Victoria, quien ahora se ha lanzado con su marca, a ofrecer piezas versátiles para llevar en el día a día como los ‘Ear Cuff’, que se caracterizan por recorrer el lóbulo de la oreja conservando su forma curva hasta llegar al cartílago, sostenido en forma de pinza, o las cadenas, con tejidos simples, pero con dijes elaborados.



Entre tanto, también conquista seguidoras con la técnica del electroforming, que permite convertir flores, hojas e insectos-que ya han terminado su ciclo de vida-, en inigualables y bellas piezas de joyería.



Con la filigrana, toma inspiración, además del arte precolombino y de otras culturas, y de grandes artistas como Gustav Klimt, Vincent Van Gogh o Edgar Degas. “Tomamos inspiración de diversas etnias alrededor del mundo, y de diferentes manifestaciones del arte y la naturaleza. Lo que hacemos es interpretarlas desde un concepto contemporáneo y a la vez vanguardista que permita a las mujeres lucir joyas hermosas, pero con historia”, comenta la creativa.



Lo cierto es que estas piezas pensadas desde la sostenibilidad, revalorizan la principal característica de la joyería que es la de la perpetuidad, y enaltecen a la mujer actual, sensible y consciente del cuidado de su entorno.

Estímulo a la joyería sostenible

​

Recientemente, el Gobierno Nacional otorgó la condición BIC, (Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo) a Etnia Contemporánea como la primera empresa del sector de joyería en Colombia en tener una orientación sustentable, y en aportar a la equidad social y la protección del medio ambiente.



Etnia Contemporánea es una marca de joyería elaborada en Co – diseño con artesanos colombianos, que busca representar los legados simbólicos y culturales de las diferentes etnias alrededor del mundo, en procura de preservar importantes tradiciones en el país como el oficio de la joyería en filigrana.