Álvaro José Carvajal Vidarte

Si está proyectando cambiar su armario para verse diferente este 2021 y renovar energías sin invertir mucho dinero para lograrlo, Ana Jiménez, country manager de GoTrendier, negocio de moda sostenible, brinda algunas recomendaciones para vestir con estilo y poco presupuesto.



Lo primero que hay qué hacer, de acuerdo con la especialista en moda, para reinventar el clóset, “es saber qué tenemos en el armario. Muchas veces compramos ropa y olvidamos dichas prendas después de dos o tres posturas. A veces no analizamos antes de comprar y a muchas nos pasa que ya teníamos algo parecido. Otro punto es apostar por prendas básicas de calidad y comprar productos más de tendencia de temporada que podamos combinar al menos con tres básicos que ya tengamos, para sacarles el mayor provecho sin gastar de más”.

En GoTreinder las usuarias (incluso famosas) venden a bajo costo ropa usada en buen estado. GoTreinder / Especial para El País

GoTrendier fomenta el reúso de prendas, ahorrando un 80 % de huella de carbono que deja el comprarlas nuevas. GoTreinder / Especial para El País

¿Qué criterios debemos tener en cuenta al renovar el clóset?, ¿qué prendas dejar y cuáles sacar?



Una de las primeras reglas para hacer limpieza de nuestro clóset es dejar ir aquello que no nos hemos puesto en los últimos doce meses. Desprendernos de prendas que ya no van con nuestra talla o estilo, para dejar espacio a que entren las nuevas.



¿Cómo dar un nuevo uso a la ropa?



Hay muchas maneras. Lo más importante es seguir utilizándola, ya sea customizándola para darle un aire renovado (cambiar botones, cortar los largos, etc) o transformándola en otra pieza, un cojín o una balaca o si está en buen estado y no queremos seguir usándola la podemos vender en una plataforma como GoTrendier para que otra chica le siga dando uso.

Lo más sostenible es donar la ropa que no se usa o darle nuevo uso, transformándola o combinándola. GoTreinder / Especial para El País

Cuente con prendas básicas que le ayuden a completar su ‘outfit’. No olvide los accesorios para darle el toque al look. Al combinar, cuente con neutros como blanco o negro. No abuse de los estampados, siga gamas cromáticas o juegue con contrastes. GoTreinder / Especial para El País

Regálenos tips para renovar el clóset de manera amigable con el medio ambiente...



Cuidar la ropa para que nos dure lo máximo posible, conocer nuestro cuerpo y estilo, así compraremos lo que va con nosotros y usaremos las piezas que tenemos, apostar por las fibras naturales (prendas que después podrán reciclarse con facilidad sin generar residuos contaminantes), elegir calidad para que estas duren más, buscar que sean versátiles y se puedan combinar con facilidad, intercambiar la ropa con amigas o comprarla en plataformas de segunda mano como GoTrendier.



¿Qué prendas son infaltables?



Los básicos: un jean, un pantalón negro, una camisa blanca, un blazer negro, una chaqueta biker y dos pares de zapatos, unos negros y unos café.

¿En qué sentido las aplicaciones están ayudando para que se tenga un clóset funcional?



Las aplicaciones han facilitado que nuestro clóset sea circular. Hasta ahora era un embudo en el que entraban muchas cosas, pero no salía casi nada y ahora podemos rotar las prendas, desprendernos fácilmente de lo que ya no usamos y adquirir nuevas piezas a un coste más económico. Podemos aumentar la circularidad y tener siempre aquello que estamos usando, liberando espacio y generando ingresos extra.



¿Qué mitos no van al combinar ropa?



Algunos mitos que ya no funcionan es que los tenis no se pueden usar con prendas formales como blazers o vestidos, o que el bolso debe combinar con el color de los zapatos, que no se pueden mezclar estampados. Ya hay más libertad para crear y combinar.