Miss Universe Colombia: el atípico reinado que quiere ganar la señorita Valle

Erika Mantilla

Este año no se realizó el Concurso Nacional de Belleza, como es tradicional en noviembre, en Cartagena, entre otras cosas porque su presidente, Raimundo Angulo, está recuperándose del coronavirus.



A eso se sumó que el Canal RCN no continuó con los derechos de franquicia de Miss Universo que le permitían unirse con el Concurso Nacional de Belleza para que fuera la Señorita Colombia quien representara al país en el certamen internacional.



A falta del reinado nacional, se realiza desde el pasado 5 de noviembre (en Barranquilla) Miss Universe Colombia, a cargo de Natalie Ackermann, exseñorita Atlántico y representante de Alemania en Miss Universo 2006, concurso en el que se elegirá a la delegada nacional a la próxima edición de Miss Universo (este último probablemente se realizaría entre abril y junio de 2021).



Esta nueva organización, que compró la franquicia, negoció con RCN TV para que fuera el canal oficial de Miss Universe Colombia, y curiosamente, decidió hacer su certamen en la misma fecha en que se realizaba el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena, lo cual ha creado confusión entre los seguidores del reinado, pero se trata de dos eventos distintos.

Cabe aclarar que Miss Valle, Angie Patricia Cuero, no fue elegida por Combelleza, puesto que esa organización selecciona a la candidata que representa al departamento en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena. Su elección se dio a través de un casting por la organización Miss Universe Colombia.



Con 18 años, 1,81 metros de estatura y estudiante de investigación judicial, Angie rompe esquemas con un lunar que cubre parte de su rostro, como si se tratara de un tatuaje que destaca sus facciones.



En general este ha sido un reinado atípico, en el que se impuso un accesorio infaltable y vital, el tapabocas, y una regla que ni Raimundo Angulo habría contemplado en su concurso, el distanciamiento social.

A través de un registro virtual por la página web del concurso, fueron seleccionadas las 32 candidatas, quienes después de ser aprobadas en un casting presencial que se realizó en varias ciudades, compiten desde el jueves pasado en la Puerta de Oro de Colombia por ser la sucesora de Gabriela Tafur en Miss Universo.



En el Hotel del Prado, las aspirantes luchan por obtener el título de la mujer más bella del país en una competencia que cumpliendo las directrices del gobierno nacional, no realiza ningún evento abierto al público sino actividades con aforo reducido para directivas, equipo de producción y medios de comunicación. Todo esto con estrictas medidas de bioseguridad desde el inicio de la competencia, las cuales incluyeron la solicitud de la prueba negativa de Covid-19 para candidatas, equipo de trabajo e incluso medios de comunicación.



Adicional a ello, las delegadas tienen como norma usar tapabocas en cada una de las salidas estipuladas dentro su agenda y constantemente cumplen con protocolos de bioseguridad que garanticen su salud.

Hasta este momento las candidatas de Amazonas, Dayana Cárdenas; Antioquia, Carolina Londoño Mejía; Bolívar, Laura Olascoaga y Meta, María Juliana Franco, suenan como posibles opcionadas al título.



Angie Cuero, Miss Valle, con su belleza, porte e impacto, ha llamado la atención de propios y extraños en Barranquilla y se sitúa como semifinalista. Incluso ya tuvo un voto de confianza: en la gala de bienvenida, la diseñadora de su traje Amalín de Hazbún y ella fueron premiadas por el vestido más lindo y que mejor lució una candidata.



Se entregó un premio atípico, Miss Bioseguridad Luvone, a Juliana Franco, del Meta. Ayer se realizó la competencia Bodytech en busca del mejor físico y se eligió a Miss Elegancia en un evento con la participación del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y jurados como Mauricio Leal y Claudia Insignares.



Mañana será el desfile en traje de baño y fantasía en el Hotel del Prado, a las 2:00 p.m. Y el 15 de noviembre a las 9:00 a.m., las candidatas tendrán entrevista privada con el jurado: Catriona Gray, Miss Universo 2018; Luz Elena Restrepo, Srta. Colombia 1967; Pilar Guzmán Lizarazo, Manager General para Colombia de la Red Iberoamericana de Relaciones Publicas y la modelo Natalia Barulich. La final será un evento privado el 16 de noviembre en el Pabellón de Cristal y se transmitirá por RCN TV (dos horas), en el que cantará Maía.



(*) Con colaboración de Daniel Montañez, periodista. Experto en reinas, reconocido en redes sociales como @missosologycol

