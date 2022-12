Desde la década de los años 50 comenzó a escucharse en los transistores de la ciudad de Cali la música que traían marinos y comerciantes por el puerto de Buenaventura. Barrios como el Obrero y el Sucre realizaron audiciones o “aguae’lulos” para los nuevos aficionados de la salsa cubana.



Así fueron surgiendo melómanos y coleccionistas como Wilson Mina, quien asegura que se nace con “el chip natural, eso no se aprende, esa manera de disfrutar la música viene metida dentro del paquete con el que uno viene al mundo”.



El día de ayer melomanitas y melomanitos presentaron sus canciones favoritas a todos los asistentes en la sede de este evento, las canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. Visitantes y locales pueden disfrutar de una actividad donde se ¡Vive la Música!

Paisaje Africano

Para Wilson Mina su joya de la corona es este LP de la Orquesta Broadway, que tiene en su carátula una jirafa, unos elefantes y un rinoceronte. Cuenta que un buen día pasó por una casa disquera y cuando escuchó el disco sonar se dijo “¡por Dios, qué es esto!”.



“Algunos melómanos le dan valor a sus discos por lo que les ha costado, para mí una buena colección está asociada más con el gusto y a mí me atrapó esa charanga, de una capacidad rítmica melódica absoluta. Ese trabajo me convirtió en melómano, fue el primer disco que compré con mi dinero por allá en 1973/74”. Y Maestra Vida, de Rubén Baldes, que fue a la que se le dio un espacio en la FM, le dedicaron programas enteros.

Ámame, recuerdo de los caleños

Diana Ordóñez, ‘La siguaraya’, recomienda este tema de Los Maraqueros en ritmo de bolero son.



“Esta canción, compuesta por el puertorriqueño Fausto Delgado, me recuerda a las fiestas familiares y al amor de juventud. Los conocí durante un concierto aquí en Cali en el 2010, aún no me picaba el bicho de la melomanía, porque mi relación con la música inició con el baile, así que estaba convencida de que este grupo era cubano. Ya estando en el show, la cantante María Margarita Pinillos, conocida como Arabella, reveló que ella y su compañero nacieron en Bogotá”, cuenta con alegría Diana.

FORTISSIMO PACHANGA IN PERCUSSION Especial para El País

El vinilo que suena al revés

Este disco fue presentado en Cali durante un encuentro en el Parque de la Música por el ya fallecido melómano Humberto Corredor. Con la peculiaridad de ser un vinilo de color vinotinto traslúcido, la aguja se le pone desde el centro para que continúe el surco hacia afuera.



La melómana Stella Gómez lo recuerda con emoción por ser una producción de Riverside Records en la voz de Ray Barretto y su charanga La Moderna. Este L.P. se tituló Pachanga in Percussion y fue grabado entre el 1 y el 2 de julio de 1961. “Esta joya musical la conseguí en $40.000 en el año 94. De este álbum me gusta Barreto en la tumbadora”.

Héctor Lavoe Especial para El País

Héctor Lavoe

Carlos Paz, de Pasto, el melómano, —no el bailarín del cual es homónimo— pertenece al grupo cultural Soneros del Sur, lleva participando 28 años en la Feria y reside desde hace mucho en Cali. Su fiebre empezó a los 15 años.



“Preguntarle a un melómano la cantidad de discos que tiene es como preguntarle la edad a una mujer, eso es muy delicado. Pero dentro de mi colección tengo unos 2600 LP de 33, 78 y 45 revoluciones”, dice el portador de varias joyas de acetato, en especial de Héctor Lavoe, que es su artista favorito. Una, precisamente, incluye su primer tema, ‘Mi china me botó’, con la Orquesta New Yorker, de Nueva York, a la edad de 16 años. “Lo tengo enmarcado. Ni lo pongo a la aguja para que suene”.

Eddie Lebrón Especial para El País

Pena, Eddie Lebrón

Marcó un hito en ventas y aún es buscado por melómanos y coleccionistas.



“Siempre me cautivó esta canción donde Eddie es cantante. Yo lo tengo con el sello nacional de Discos Fuentes, en muy buena calidad. En internet se puede conseguir en un valor de US$350 y sus cantidades son mínimas. En el año 2005, en una audición en la Avenida las Américas en Babalú, programé ese tema, y aunque habían sonado otros muy buenos la pista se llenó, el promotor del evento Juan Ballesteros me premió. Muchas personas comenzaron a reconocerme porque en ese momento no era común tener mujeres en las programaciones”, recuerda Stella Gómez.

No se pierda

La cita es de 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

en las canchas de baloncesto. Entrada libre.

27 diciembre. Al compás de la Sonora Ponceña de Puerto Rico y la Orquesta Boleoro de Cali y música instrumental de trompetas.



28 diciembre ‘Día de la mujer, del son a la salsa’. Especial de Melomanitos y Melomanitas. Cierre con la Orquesta ´Las guaracheras de Cali´.



29 diciembre. ‘Homenaje a la salsa venezolana’. Salsa instrumental y Latin jazz venezolano. Alfredo Naranjo y Édgar Dolor.



30 diciembre. ‘Día de la salsa romántica’. Gala con Ray de la Paz.