Mejor que nunca: a sus 50 años, Sofía Vergara afrontará un 'peligroso' reto

Cuando las personas de habla inglesa piensan en una colombiana, la mayoría de las veces llega a sus mentes, el nombre de una de las mujeres más sexis del planeta, Sofía Vergara. Y mientras sus coterráneos imaginan a ‘La Toti’ saltando de puntitas en una playa de Santa Marta con un diminuto bikini, la barranquillera sigue conquistado Hollywood con su carisma y particular acento, y por estos días celebró su cumpleaños número 50 junto a su familia y amigos.



La actriz, quien le dio vida a Gloria Delgado-Pritchett en 2019, le manifestó al diario El País de España, que aunque teme envejecer, se siente feliz por lo que ha logrado hasta ahora, “quien diga que no le importa la edad, miente. Claro que me gustaría ser joven para siempre; sin embargo, soy muy feliz porque he tenido lindas bendiciones en mi vida”.



No es un secreto que a la exmodelo de comerciales le ha ido bastante bien en su carrera profesional, y que al parecer, seguirá recogiendo buenos frutos. Ahora, protagonizará la serie de Netflix ‘Griselda’, que pronto saldrá al aire, y donde interpretará a ‘La viuda negra’, una criminal aliada del extinto Pablo Escobar en el Cartel de Medellín. Producción en la que compartirá set con Karol G, Vanessa Ferlite, Christian Tappan, Alberto Guerra, Paulina Dávila y Diego Trujillo, entre otros.



Griselda Blanco es recordada como una de las más peligrosas delincuentes de Colombia relacionadas con el narcotráfico. Famosa en la década de los años 70 por sus habilidades en el mundo del hampa, dignas de un personaje de película como El Padrino.



Tanto así que la DEA la reconoció por ser una de las mujeres más peligrosas de la década de los 70, y fue nombrada como ‘la criminal más fascinante’ que esta organización persiguió en el siglo XX. Además, por méritos ‘non sanctos’, tiene su propio capítulo en el libro ‘Las mujeres más perversas de la historia’, donde aparecen personalidades como Cleopatra, María Tudor y Catalina la Grande.



Con este personaje se evidencian las habilidades multifacéticas de la actriz barranquillera, ya que deja de lado el papel de latina despampanante, con el que fue reconocida por once temporadas en ‘Modern Family’, para representar un personaje de carácter fuerte.

“Griselda Blanco era un personaje grandioso cuyas tácticas despiadadas, pero ingeniosas, le permitieron gobernar un imperio de mil millones de dólares, años antes de muchos de los capos masculinos más notorios de los que tanto conocemos“, manifestó la empresaria a la revista Variety.



Un grupo de seguidores de la modelo y actriz ha manifestado su descontento con la nueva serie, pues para ellos no se debería seguir produciendo las conocidas ‘narcoseries’. “Me alegra mucho que Sofi trabaje en una producción de la historia de nuestro país, pero que mal que sea sobre narcotráfico”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.



La barranquillera, después de tantos años en Hollywood, se ha hecho inmune a las críticas, por el contrario, le ha sacado provecho a su imagen, convirtiéndose en una de las actrices mejor pagadas durante los últimos ocho años, según la revista Forbes.



Aunque no siempre ha mantenido ese pensamiento, por el contrario, este es el resultado de lo que ha aprendido en sus 30 años de carrera, pues en algún momento la actriz consideró hacer cambios en su acento para acceder a mejores oportunidades laborales.



Sofía ha manifestado que por más de tres años tomó clases de inglés para ‘neutralizar’ su forma de hablar, pero no obtuvo los resultados esperados. “Tengo este acento y pagué un montón de dinero para quitármelo cuando no entendía por qué Penélope Cruz o Salma Hayek no lo habían hecho. Pero no funcionó, y me siento orgullosa de llevar mis raíces a todas partes”.



Pareciera que toda la vida de Vergara fuera color de rosa; pero detrás de sus grandes éxitos ha enfrentado en carne propia los dramas de los latinos, como el asesinato de su hermano mayor Rafael Vergara, en 1998, a los 27 años, en un intento de secuestro, un tema muy sensible para la actriz, del que evita hablar con los medios. En 2008 le dijo a la revista semanal de Estados Unidos, Parade, que a su familia en Colombia le iba muy bien económicamente, por lo que fueron blanco de estas acciones, que marcaron la historia del conflicto colombiano.



En 2013, National Enquirerm, tabloide reconocido por sus artículos relacionados con la vida íntima de las celebridades, publicó que la investigación sobre la muerte del hermano de Vergara se reabrió cuando se encontraron nuevos testigos”, dejando en duda la versión del secuestro. Situación que indispuso a la colombiana, y frente a la cual no se quedó callada, manifestando su indignación por medio de su cuenta de Twitter. “Esto no es noticia, es una falta de respeto. Ya se sabe todo lo necesario sobre la muerte de mi hermano”.



Aunque para algunos es posible que la muerte de Rafael guarde un secreto; esta teoría no es muy creíble, teniendo en cuenta que Vergara ha enfrentado sus dramas familiares y personales con prudencia. Tampoco esconde nada ante los medios de comunicación, no lo hizo, por ejemplo, cuando deportaron a su hermano menor, Julio Vergara, en 2011, por su relación con acciones criminales en el país de ‘la libertad’. El hermano de la actriz fue arrestado en más de 30 ocasiones, por su adicción a las drogas, su batalla contra el alcoholismo e incluso, la violencia pública.



Lejos de avergonzarse, Sofía buscó apoyarlo para que saliera del mundo de las drogas, no obstante su familia es un claro ejemplo de que cada persona decide cómo labrar su propio destino. Tras el duro proceso judicial por el que pasó su hermano, Vergara manifestó en una entrevista que “ver cómo una persona va muriendo poco a poco durante diez años es el peor castigo”.



Mientras esta talentosa latina construyó su carrera artística en la década de los años 2000, su futuro parecía prometedor con su participación en programas como ‘A que no te atreves’; sin embargo, ese mismo año se enteró de que sufría cáncer de tiroides a sus 28 años.



La colombiana fue operada para extirpar su tiroides, lo cual la llevó a desarrollar hipertiroidismo. Una situación que la llevó a convertirse en una portavoz para el cuidado de esta enfermedad con campañas como ‘Sigue el guion’, en el que se invita a las personas que sufren este mal a atender al pie de la letra las instrucciones de sus médicos. “Evitar estresarse nos ayuda a mantenernos sanos. También es importante el ejercicio y seguir las instrucciones de los médicos. Hay que vivir la vida y ser feliz”.

Netflix posteó una foto de Sofía en su rol de Griselda, donde se evidencian grandes cambios en su físico. Aunque la actriz es rubia natural, por lo general oscurece su cabello para papeles. Foto: tomada de la plataforma Netflix.

Más allá de las cámaras

ás allá de ser conocida como una de las mujeres más bellas del mundo, Sofía hace parte de la lista de las más poderosas, pues su fortuna la ha acumulado con distintos proyectos, tanto en las grandes pantallas como en convenios con compañías de belleza y accesorios con su sello propio.



Ha sido representante de distintas marcas como Pepsi, la cual la lanzó a la fama, a la edad de 17 años. En 2011 se unió a la CoverGirl, junto a importantes celebridades como Taylor Swift y Ellen DeGeneres. En dicha ocasión, la actriz señaló a la revista People sobre la importancia de su cultura en su participación. “Me encanta que tenga sabor latino, las chicas hispanohablantes se sienten identificadas conmigo”. Incluso en su boda con Joe Manganiello, la actriz utilizó un labial de dicha marca, llamado Sofía ‘In love’.



La también amante de los perfumes, confiesa que esta es una de sus armas secretas y que le funcionó para enamorar a Manganiello, pues tiene su propia fragancia desde el 2014 con la línea Sofía by Sofía Vergara, la cual cuenta con cinco lociones.



En el mismo año se unió con Kay Jewelers para lanzar 52 piezas de joyería fina inspirada en ella, llamada ‘So Sofía Vergara’, y todas tienen una pieza de esmeralda natural, piedra que representa a Colombia. “Desde que era niña usé y ame las joyas”, aseguró la carismática estrella a la revista Bustle en 2015.



Además de asociarse con campañas de grandes marcas que representan la belleza femenina, Sofía ha mostrado su interés por incluir en el mundo de la moda a las mujeres que no cuentan con los recursos para acceder a objetos como las joyas de Kay Jewelers.



En 2017, la barranquillera lanzó una línea de ropa interior por suscripción ‘EBY by Sofía Vergara’, sus siglas se refieren a ‘Empowered by you’, y el 10% de las ventas se destinan a la fundación Seven Bar, que ayuda a mujeres económicamente desfavorecidas. Además, cuenta con su propia marca de jeans femeninos para Walmart, inspirada en su historia cuando llegó a EEUU y no encontró pantalones a su alcance.

Consultado por El País de Cali, Mario Mitrotti, cuenta que Sofía Vergara se dio a conocer debido a una publicidad de TV de Pepsi en la que participó.



“Hicimos el comercial ‘Caliente, caliente’. Entre los extras estaba ella, después de verla, supe que era la indicada”, explicó el director del comercial. A la bella barranquillera no le fue muy bien, ya que era bastante tímida, pero el director evidenció que lo que la intimidaba era que su mamá la viera actuar en una propaganda donde debía hacer un rol sexy, “con la producción nos encargamos de darle esta confianza, y este comercial se convirtió en un boom”.

Amor platónico

o es un secreto que esta barranquillera sigue robando suspiros y conquistando corazones, pues su físico la ha posicionado como una de las mujeres más sexis y así lo demuestran las estadísticas, desde el año 2000 ha hecho parte de artículos como ‘Las 102 mujeres más sexis del mundo’, de la revista Stuff; la ‘Hot 100 Women, de Maxim, entre otras.



Pero, su corazón ya tiene dos dueños, así lo ha manifestado la propia actriz refiriéndose a su esposo, el también actor, Joe Manganiello, y su hijo Manolo González Vergara, a quien tuvo a los 20 años, fruto de su matrimonio con Joe González, y a quien llamó Manolo por el personaje homónimo de la novela de 1983, ‘El precio del poder’.



La ‘Toti’ ha trabajado junto a su hijo en la producción de comerciales de televisión de la marca estadounidense Head & Shoulders, de la cual ha sido embajadora por más de 20 años, y de la que asegura, es una fiel consumidora. “Este producto ha estado por generaciones en mi familia, tanto así que decimos que, ocho de cada diez Vergaras lo utilizan”, contó la actriz.



En 2015 le dio el “sí” en el altar a Joe Manganiello. Un sueño cumplido para el actor, pues había manifestado antes que Sofía era su amor platónico. A ‘The Jess Cagle Show’, Manganiello le dijo que “simplemente no podía dejar de mirarla”, refiriéndose al día en que la conoció. Un año después, al enterarse de que la actriz estaba soltera, le pidió a su amigo Jesse Tyler, quien trabajó con ella en ‘Modern Family’, que le compartiera su número telefónico.



Antes de dar el paso en el altar, Vergara estaba comprometida con el empresario y actor Nick Loeb, con quien tuvo una larga disputa legal por unos embriones que la pareja congeló en 2013, los cuales guardan su material genético. Después de romper su relación, Loeb quiso usarlos para una fertilización in vitro con otra mujer, a lo que Sofía respondió solicitando la custodia de estos.



El alegato terminó con la decisión de un juzgado de California, la cual sentencia que ninguno de los dos podrá hacer nada con los embriones sin el consentimiento del otro. Ahora, al parecer, su único problema con su actual esposo es por su ‘perrijo’, Bubbles, con quien Sofía se disputa el amor de Joe Manganiello.