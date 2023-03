Marita Botero dará una masterclass para modelos en Cali

Sus primeros pinitos en la moda los dio en el año 2012, cuando era una tímida adolescente que asistía a los castings con total desconocimiento del mundo del modelaje y todos los avatares que dicho ámbito laboral conlleva. Ni siquiera sabía si aquello era un pasatiempo o un trabajo de verdad. Y precisamente allí, según ella, reside la falla más importante que cometen quienes se dedican al modelaje. “Siempre tenía una

pregunta en mi cabeza,



¿Es esto un trabajo o un hobby? Y mi respuesta era: es un trabajo, así que voy a tratarlo como tal”, afirma con la convicción que le dan sus once

anos de experiencia en las principales pasarelas de Bogotá, París y Nueva York.



Desde hace 5 años comenzó a notar que su trabajo necesitaba orden. La frustraba mucho ver que todo fuera tan improvisado y no tener control de sus cuentas. Además, los tiempos de pago eran caóticos.



Según ella, “era exitosa y sentía que podía vivir de mi carrera, pero todo era muy desordenado, así que cuando terminé contrato con la agencia en la que estaba quise organizar mi carrera. Esto fue durante la pandemia. Comencé a mirar bien la forma en que los trabajadores independientes de otras áreas manejan sus contratos y pagos, porque sin importar si tienes contrato o no los modelos somos trabajadores independientes”.

Después de estudiar mucho, hacer un podcast para ayudar a nuevos talentos y contestar muchas preguntas en redes, decidió crear un

masterclass con el fin de compartir su proceso y ensenar a otros su estrategia para tener una carrera sostenible que a ella le ha traído tantas alegrías.



Tres de esos momentos felices los vivió Marita de la mano de algunos de los nombres más relevantes de la industria, como son Haider Ackerman, para quien modelo en Colombiamoda; Johanna Ortiz, quien desde hace varios años la lleva a París a desfilar sus colecciones; y finalmente, algo que la hizo crecer mucho en este campo y fue decisivo a la hora de querer emprender, fue un campamento dirigido por la supermodelo Coco Rocha en el 2019.



Su vida como modelo cambió para siempre luego de eso. Fue allí donde se dio cuenta de que quería impactar vidas, para que otros no cometieran los errores en los que ella cayo por desconocimiento.



A Johanna Ortiz la conoce desde que inicio en este medio y han podido compartir muchas historias. Para Marita ha sido muy gratificante que, aunque existan modelos con sus mismas características físicas o que podrían ser consideradas hasta más bellas, la reconocida diseñadora caleña la haya escogido en varias ocasiones para desfilar en la

ciudad luz.



“Mi sello lo he construido con un conjunto de habilidades y valores que resuenan con los intereses de quienes deseen trabajar conmigo. Siempre me ha gustado ser integral y entender las necesidades de los clientes. Estoy muy agradecida con Johanna, porque esos viajes a Paris han sido una ventana para mostrarle al mundo lo que hacemos en Colombia”.

El masterclass de Marita Botero va dirigido a modelos con trayectoria, pero también a personas que quieren comenzar en la industria. El sistema que ella enseña y propone funciona para cualquier talento independiente, pero como el tono lo ha hecho desde su experiencia en el modelaje, lo ha dirigido a ese público en especial.



Su idea es poderle hablar a todos aquellos que, al igual que ella, comenzaron sin tener muy claro cómo funciona el medio, teniendo que enfrentarse no solo a la incertidumbre, sino también a situaciones desagradables de deshonestidad por falta de guía e información.

‘Masterclass Business, Plan Para Modelos’ se dictará de manera virtual el sábado 01 de abril a las 3:00 p.m., hora de Colombia. Dura dos horas y media y a través de él los participantes podrán aprender, entre otras cosas, a organizar su trabajo como modelos, crear un plan de trabajo para desarrollar su carrera, identificar oportunidades y organizar

su portafolio.