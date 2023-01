María Fernanda Aristizábal, la colombiana que hoy busca ganar el Miss Universo

Hoy se conocerá el nombre de la nueva Miss Universo, quien será elegida en una gala que se llevará a cabo en el centro de convenciones Ernest N. Morial en Louisiana, New Orleans, en Estados Unidos, en la que Colombia está representada por la quindiana María Fernanda Aristizábal Urrea, modelo, comunicadora social y empresaria.



En la versión 71 del evento, la cual será transmitida por el canal RCN, a las 8:00 p.m., se determinará quién sucederá a Harnaaz Kaur Sandhu, actual reina universal.



La nueva Miss Universo podrá cantar como dice en su nuevo éxito musical Shakira, “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, porque además de la corona, avaluada en 5 millones de dólares, recibirá 250.000 dólares, salario anual que se le otorga por concepto de las obligaciones y responsabilidades adquiridas al coronarse.



También podrá viajar por varios países junto a la organización Miss Universo, debido a que una de las principales misiones de la reina es visitar sitios vulnerables para crear estrategias en beneficio de sus habitantes. La soberana tendrá acceso gratuito a eventos, estrenos, fiestas y conciertos en el mundo. Durante un año disfrutará de un lujoso apartamento en Nueva York con todos los gastos pagos y personal a cargo.



La semifinal se llevó a cabo el pasado 11 de enero con el desfile en traje de baño, la presentación en pasarela de las candidatas y el primer traje de gala, así como el desfile en trajes típicos.



La colombiana María Fernanda Aristizábal se decantó por una pieza del diseñador nacional Randy Severiche, quien se inspiró en los atardeceres del Eje Cafetero.



El comunicador social y experto en reinados, Jorge Dusterdieck, ve a Colombia clasificando pero no ganando. “En sus salidas durante la preliminar se vio bella, pero distante, no la sentí cercana, le faltó sonreir más, en especial en su salida en traje de gala. Belleza le sobra, pero no siento que su performance haya sido el mejor”.



Para él, en su top 16 de favoritas y finalistas están Estados Unidos, Tailandia, Venezuela, Jamaica, Colombia, Filipinas, Alemania, Ecuador, Nigeria, Aruba, Curazao, Vietnam, Puerto Rico, Baréin, Italia y República Dominicana.



Así que la nueva Miss Universo estaría, dice Dusterdieck, entre Estados Unidos y Venezuela. “Ambas tienen luz de ganadoras, la mejor actitud, simpatía y sensualidad, pero en especial, son muy naturales, cero posudas”, opina el experto quien el año pasado acertó al vaticinarle a El País que la representante de India, “ganaría sobrada” y al dar como virreina a Paraguay.

En su pasarela en traje de baño, en la semifinal, María Fernanda Aristizábal lució una capa azul celeste diseñada por Julio González, con el mensaje ‘#SOSWater’. Foto: Especial para El País



Agrega que “este es el último año de la era IMG, dueños de Miss Universo hasta esta versión. A partir de la próxima edición, la nueva dueña: Anne Jakrajutatip, la mujer trans tailandesa que ya anunció grandes cambios, quiere que la elección sea más balanceada y justa, para que no clasifiquen siempre los mismos países”. Es posible que la nueva dueña le devuelva la fama de las mejores épocas al concurso que, afirma el experto, “ha decaído un poco, ya no es tan espectacular. Los reinados van un poco en contravía con los cambios del mundo, al exponer a la mujer bajo parámetros de belleza y promover la idea de que para una mujer ser bella debe verse como una reina”.



El Zar de la Belleza, el preparador de reinas venezolano Osmel Sousa dijo al programa Hoy Día de Telemundo, que “entre las latinas, la reina está entre Miss Colombia y Chile y me encantaría que la venezolana también quedara, porque está muy bien educada y preparada”.

En datos



Traje de gala

​

El vestido que lució la colombiana María Fernanda Aristizábal fue diseñado por John Lecksell, inspirado en su región de origen.



Talento Caleño

​

El caleño Richard Joyas fue invitado por la preparadora de reinas Tamayra Sus Banko a diseñar dos juegos de zapatos para Amanda Dudamel, Miss Venezuela y Gabriela Dos Santos, Miss Curazao. Se trata de unas sandalias en piel de becerro con tacones de 17 centímetros de alto en colores plateado y oro con incrustaciones de cristales de Swarovsky, aporte creativo de la artesana caleña Amparo Salazar.