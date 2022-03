Maluma lanzó ‘Royalty’, su propia marca de fragancias para hombres y mujeres

El cantante paisa, Maluma, lanzó bajo el nombre Royalty by Maluma The King and Queen Collection, una línea de cuatro fragancias con las cuales pretende mostrar el poder y encanto de las joyas preciosas.



Para el artista, cada joya tiene un significado especial, por lo que quería plasmarlo en sus fragancias, las cuales tienen por nombre jade, ónix, granate y amatista.



“Mi padre me dejaba usar su fragancia favorita por las mañanas desde que era un niño y eso fue lo que generó mi amor por los aromas a una muy temprana edad. Por lo tanto, si lo sueñas, puedes hacer que suceda; y esta colección representa un sueño hecho realidad con la que busco que todo el mundo recuerde quién es y que entienda que no puede dejar perder su propia corona, porque todos somos Reyes y Reinas”; aseguró Maluma durante la presentación de Royalty.





El artista también aseguró que ha sido la moda lo que lo ha inspirado a incursionar en otros campos, por lo que quiso dejar huellas con los olores, además de que para esta iniciativa, buscó que fueran los propios artesanos colombianos quienes direccionan su proyecto, pues reconoce que en su territorio hay un talento inigualable



Cabe recordar que este 2022 ha sido para Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico como Maluma, uno de los años más productivos de su carrera, pues el cantante no solo ha promovido su tour Papi Juancho Maluma World, sino que también logró protagonizar junto a dos grandes estrellas de Hollywood la película ‘Marry Me’, una comedia romántica que ha sido tendencia en cines.