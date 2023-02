Mucha sorpresa sigue causando en redes sociales la reaparición de la reina del pop, Madonna, en la reciente gala de los premios Grammy para presentar a los artistas Sam Smith y Kim Petra, -ambos iconos del colectivo LGTBIQ+, y ganadores del premio a 'Mejor interpretación en dúo o grupo pop'-, y no solo lo hizo por su particular estilo sino por su apariencia irreconocible.



Un rostro inflamado con notorios cambios como labios y pómulos prominentes captó la atención de los asistentes a la gala. Eso sumado ae su look monocromático y andrógino, que en la parte superior parecía un sastre, pero elevado con un corsé, falda larga, medias veladas, zapatos de maxiplataforma, y un excéntrico peinado trenzado.



Todo un símbolo de rebeldía que no solo evocó con su esencia, sino también con sus palabras. "Esto es lo que he aprendido después de cuatro décadas en la música. Si te llaman sorprendente, escandalosa, que causas problemas, provocativa o peligrosa, desde luego vas por el buen camino. Así que estoy aquí para agradecer a todos los rebeldes que existen, que abren camino y reciben todos los golpes por nosotros. Deben saber que su valentía no pasa desapercibida, son vistos y escuchados, y más que nada, ustedes son apreciados", dijo Madonna poco antes de entregar el galardón musical.



No obstante, pese a su discurso cargado de empoderamiento, la diva de divas, fue objeto de múltiples críticas, pues muchos internautas se refirieron, con memes y comentarios en redes, sobre el abuso de los procedimientos estéticos.



"Mujeres, un consejo: no sean como Madonna. No hay nada más hermoso que un rostro natural, no necesitan 10.000 operaciones estéticas para terminar pareciendo un alien", escribió un usuario de la red social Twitter.



Otros en cambio, salieron en su defensa, y pidieron no opinar sobre lo que alguien haga con su cuerpo, incluso si es la reina del pop.

@caro_audio, dijo: "Hombres y mujeres, un consejo: No opinar sobre el cuerpo de otro y mucho menos emitir juicios sobre los mismos".