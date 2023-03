Luto en el cine: Murió Tom Sizemore, recordado actor de 'Rescatando al soldado Ryan'

Solía morir en todas las películas en las que actuaba. Este viernes, Tom Sizemore, actor reconocido por su trabajo en exitosos filmes como Rescatando al Soldado Ryan, Natural Born Killers y Heat, murió en la vida real, a los 61 años, como lo confirmó su representante Charles Lago.



El intérprete de Hollywood fue hospitalizado luego de sufrir un aneurisma cerebral a mediados de febrero, confirmó en su momento su representante. Y esta semana, el lunes, su familia anunció en un comunicado que estaban “decidiendo asuntos relacionados sobre el final de su vida”.



Sizemore se encontraba en estado crítico tras sufrir el aneurisma cerebral, aseguró su mánager. "Hoy, los médicos informaron a su familia que no queda más esperanza y han recomendado la decisión de terminar con su vida. La familia ahora está decidiendo los asuntos finales de la vida y el miércoles se emitirá una nueva declaración”, se informó entonces.



“Estamos pidiendo privacidad para su familia durante este momento difícil y ellos desean agradecer a todos por los cientos de mensajes de apoyo y oraciones que se han recibido. Este ha sido un momento complicado para ellos”.



Datos de su vida y obra

Nacido en Detroit, Sizemore se hizo un nombre en Hollywood interpretando personajes de hombres duros.



Obtuvo un breve papel en la película de Oliver Stone de 1989 Nacido el 4 de Julio y obtuvo su oportunidad en televisión interpretando al sargento Vinnie Ventresca en la serie de ABC China Beach.



Actuó, además en Point Break en 1991, True Romance, en 1993, Natural Born Killers en 1994 y Strange Days en 1995.



Sin embargo fue su coprotagónico de Bat Masterson en el western Wyatt Earp, de Kevin Costner, el que le valió el reconocimiento.



Luego siguieron roles destacados en Pearl Harbor y Black Hawk Down, que se estrenaron en el año de 2001.



Su rol más conocido fue el del sargento Mike Horvath en la película de 1998 sobre la Segunda Guerra Mundial Salvando al soldado Ryan.

Papeles más recientes

Entre sus roles más recientes se destaca el de la serie de Netflix Cobra Kai y en la película sobrenatural independiente Impuratus.



Problemas y recuperación fuera de la pantalla

Las interpretaciones de Sizemore en la pantalla a veces se vieron ensombrecidas por la cobertura de su vida fuera de esta.



Durante años luchó contra su adicción a las sustancias y en 2003 fue condenado por abuso doméstico contra su exnovia Heidi Fleiss. Tuvo otros líos judiciales, sin embargo, apareció en la serie de VH1 Celebrity Rehab with Dr. Drew en 2010.



Ese mismo año le confesó a Larry King de CNN que había sido adicto a la cocaína, la heroína y la metanfetamina.



Luego habló sobre protagonizar la serie de comedia "Barbee Rehab en una entrevista de 2022 con Decider y se le preguntó si tuvo algunas dudas en asumir el papel. “Hubo algunas, pero fue tan tonto y no como la rehabilitación que lo superé. Además, no se trataba de drogas. Se trata de obsesiones y compulsiones".