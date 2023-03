Luisito Muñoz estrena el tema No Duele tu Olvido, que canta a dúo con Jhonny Rivera

Gracias a los 20 años de carrera artística de Luisito Muñoz, el cantante risaraldense se une a Jhonny Rivera para estrenar el sencillo ‘No Duele Tu Olvido’, con el cual prometen estar en las primeras listas de popularidad de Colombia, un sencillo que habla de un hombre a quien la partida de su mujer no le importa, ya que fue una persona que no lo supo valorar y no apreció todo el amor que le brindaron.

La canción fue producida por Johan Usuga y va dedicada para esa mujer que no supo valorar a ese hombre que daba la vida por ella, pero ahora que ya no están juntos, al hombre ya no le hace falta y es un tema superado. "No es bueno jugar con los sentimientos, cuando él te ofrece amor del bueno, y tampoco es bueno causar sufrimiento, estas recibiendo lo mismo que das”, dice una parte del coro del tema.



El vídeo oficial de la canción fue realizado por Andres Film en Santa Rosa de Cabal en Risaralda. Cabe destacar que este junte, es una colaboración muy especial, ya que Luisito y Jhony son muy buenos amigos desde hace mucho tiempo, y para ambos era importante realizar un tema con el cual se sintieran conectados, logrando transmitir ese dolor y despecho que los caracteriza en cada una de sus interpretaciones.



Este nuevo tema hará parte del nuevo álbum de Luisito Muñoz, con el cual está celebrando sus 20 años de carrera artística, y nada mejor que celebrarlo al lado de uno de los artistas más grandes del género popular en Colombia, como lo es Jhony Rivera. Gracias a los éxitos ‘Volviste Tarde’ con Pipe Bueno, ‘No Eres Nada’ y ‘Cómo Le Hago’, Luisito ha logrado llegar a más audiencia, convirtiéndose en uno de los cantantes populares más sonados del momento.

Luisito Muñoz

Luis Ovidio Muñoz, más conocido como Luisito Muñoz, nació en Quinchía, Risaralda, desde el año 1992 vivió en Cali y en la actualidad en Pereira, es intérprete de música popular de Colombia.



Luisito Muñoz se inclinó siempre por la músico, sus inicios los dio cantando música romántica y aduce que es “su vida y su pasión” y además, confirma que su gran ídolo es Joan Sebastián Muñoz es de esos artistas que no le gusta que sepan mucho de él, es cerrado con su vida privada, pero a la vez es abierto con su público y con sus seguidores.



Vive a las afueras de Pereira con su hijo Pipe más conocido como Pyem a quien le ha apoyado su carrera desde que vio que tenía también esa vena artística para cantar “tal vez heredada de su padre” que le alcahuetea todo, hasta estudio de grabación le tiene en su casa finca para que haga sus propias locuras musicales.



Son más de seis cd’s grabados ya por este artistas risaraldense y muchos éxitos cosechados. Luisito es gran anfitrión, se reúne cada ocho días a jugar su habitual partido de futbol con sus mejores amigos como Jhony Rivera, Walter Hernández, Charrito Negro, Jhon Alex Castaño y muchos más.



Muchos de sus colegas reconocen que Luisito Muñoz tiene la mejor voz de la nueva generación de la música popular.