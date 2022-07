Luisito Carrión habló sobre su estado de salud después del infarto que sufrió en Colombia

El cantante puertorriqueño Luisito Carrión reapareció después de un momento crítico de salud que atravesó para contar a sus fanáticos cómo avanza su proceso de recuperación.



Hace una semana el cantante sufrió un percance de salud en Colombia, pues estaba previsto que el puertorriqueño se presentara en la feria de Tuluá, Valle, y momentos antes de salir al escenario sufrió una afección cardíaca y fue hospitalizado.



“Paso por aquí para informarles que ya me encuentro un poco mejor gracias al señor todopoderoso. Pasé un momento muy crítico en mi vida, pero agradezco tanto a Dios como a muchas personas, primero a mi esposa que tanto se preocupó por mí, a mis hijas, mis hijos, mis fanáticos, mi familia, mi público querido que oró tanto por mí”, dijo el salsero en un video conocido en redes sociales.



Inicialmente, el intérprete de ‘Yaré’ fue atendido en la Clínica San Francisco del municipio en el centro del Valle. En su momento, el centro médico informó que “el cantante de salsa Luisito Carrión sufrió una afección cardiaca y fue atendido de manera oportuna en nuestro servicio de urgencias por médicos especialistas en medicina interna”.



Después, fue trasladado a la Clínica Valle de Lili, en Cali, donde estuvo hospitalizado y fue intervenido quirúrgicamente en la mañana del pasado domingo.



Sobre este episodio, el artista señaló que “fue muy fuerte este infarto, me voy recuperando trabajar. El cardiólogo me entregó unas recomendaciones, voy poco a poco, pero hay Luisito Carrión para rato”. Además, reveló que en la cirugía le “destaparon tres arterias”.



Por eso, también expresó su gratitud hacia “los médicos, los enfermeros, todos pusieron un grano de arena increíble”. Finalmente, comentó que se siente “honrado” en el hotel donde permanece en Cali y agradeció por todo el amor que ha recibido desde diferentes lugares del mundo.