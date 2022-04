Luego de tres años, Feria del Libro de Bogotá vuelve a la presencialidad con sus lectores

Del 19 de abril al 2 de mayo se darán cita más de 500 invitados de 30 países para compartir con sus lectores las novedades editoriales más destacadas de la industria, tras tres años de ausencia en presencialidad, pero con alto contenido digital.



Organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro (CCL), esperan llegar a los 600.000 espectadores, para que disfruten de una oferta editorial que incluye la participación de todos los actores de la cadena (editores, distribuidores y libreros), más de 1.600 eventos y 500 invitados, entre autores, ilustradores y demás profesionales de la industria, provenientes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Israel, Italia, México, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, Rumanía, Reino Unido, El Salvador y Venezuela.



“Desde hace 34 años hemos trabajado de la mano de la Cámara Colombiana del Libro para apoyar la literatura y ser la vitrina para que empresarios del sector editorial visibilicen sus obras, posicionen sus negocios y se reúnan con sus lectores. Corferias ha sido testigo de cómo lectores y seguidores se encuentran con los autores. Para esta edición volvemos a contar con invitados internacionales, tras la época de confinamiento, permitiéndonos fortalecer, de esta manera, la industria editorial y aportar a sectores paralelos que se benefician de la actividad ferial como lo son el turismo, la hotelería y la gastronomía”, reveló Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias.



Con una programación literaria, cultural, académica y profesional para todos los públicos, la FILBo se prepara para recibir a los visitantes, quienes, durante 14 días, además de reencontrarse con los autores en charlas, talleres y firmas de libros, podrán conocer y acercarse a la cultura de la República de Corea, un país reconocido como potencia económica y tecnológica, que en la FILBo presentará su cultura y producción editorial, gracias a un trabajo conjunto con los editores colombianos.



“La FILBo es el evento cultural más importante del país, es el escenario en el que se materializan todas las acciones que se planean a lo largo del año y, lo más importante, es el momento para generar vínculos de largo aliento con nuestros lectores. Regresar a la presencialidad de la FILBo, es un reto y una oportunidad muy valiosa. Del 19 de abril al 2 de mayo viviremos juntos, una programación pensada para que podamos reencontrarnos desde distintas miradas. La República de Corea nos presentará lo mejor de su literatura y cultura. Los esperamos, serán 14 días de libros y lecturas en Corferias”, dijo Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro.



De acuerdo con la secretaria de educación, Edna Bonilla Sebá, "La comunidad educativa también se reencontrará en la FILBo y, como en todas las ediciones anteriores, será invitada especial para celebrar la lectura y escritura. Para esta celebración, garantizaremos que 12.000 estudiantes asistan a Corferias, y que todos los docentes, directivos docentes, administradores y personal de apoyo en nuestros colegios puedan ingresar de forma gratuita el día lo deseen con su carné de identificación. Adicionalmente y para toda la ciudad, tendremos una programación permanente e itinerante en Corferias; y promoveremos que la FILBo llegue a los colegios, con visitas de autores, distribución de libros y otras actividades culturales y pedagógicas con las que seguiremos fortaleciendo la lectura y escritura desde el colegio y para la vida".



En palabras de la viceministra de Creatividad y Economía Naranja del Adriana Padilla, “la FILBo constituye un importante punto de encuentro multicultural a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad celebramos, por una parte, el regreso a la presencialidad y, por la otra, la participación de Corea como país invitado de honor para conmemorar 60 años de relaciones bilaterales entre ambos países. Sin duda, será una gran oportunidad de diálogo y de aprendizaje. Desde el Ministerio de Cultura nos unimos a la feria con una variada programación que incluye conversatorios, presentación de libros y talleres de promoción de lectura para toda la familia. Será una magnífica oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el sector editorial colombiano, y para continuar nuestro trabajo con editores, libreros y autores. Acompáñennos y disfruten las actividades que tenemos preparadas para ustedes”.

Convivencia en la Feria del Libro

En el pabellón 4 de Corferias se podrán encontrar distintas experiencias alrededor de la 'convivencia' entre personas, naciones, la humanidad y la naturaleza, representadas a través de distintos escenarios que incluyen una exposición llamada precisamente “'Convivencia', un auditorio, una zona de educación, un laboratorio de ciencias, un espacio de cultura tradicional coreana, una zona de juegos y de arte multimedia, tres espacios de exhibición de libros coreanos, ilustrados y con los mejores diseños, y una librería con 1.500 títulos.



“Que el tema central sea la convivencia es muy adecuado dadas las circunstancias actuales en las que todo el mundo está sufriendo por la nueva calamidad. Ahora el mundo está entrelazado estrechamente por interdependencia. Por lo tanto, los conceptos como egoísmo estatal o nacionalismo extremo no pueden sobrevivir más. Tenemos que buscar un modo de vivir juntos”, acotó el Embajador de la República de Corea en Colombia, S.E. Choo Jong Youn.



La programación literaria y cultural que podrán vivir los visitantes al pabellón en el marco de la Feria incluye la participación de 20 invitados coreanos, junto con el Grupo de Artes Tradicionales de Corea Kkocdooseh, dirigido por el Profesor Won-Min Kim de la Facultad de Artes Tradicionales de la Universidad Nacional de Artes de Corea; el instructor Sang-wook Han, entrenador de la Asociación de Taekwondo de Bogotá y la compañía de danza, Kim Bock Hee; 5 grupos colombianos de K-Pop Cover Dance Colombia y la agrupación de música tradicional, SEO EuiChul Gadan.



Dentro de los participantes del país invitado de honor se encuentran: el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el profesor Guho Cho, quien tradujo libros de literatura de América Latina al coreano como 'Cien años de soledad' y 'Crónica de una muerte anunciada'; Chung Kwanghoon, jefe del equipo de Exploración Científica de GNSM; la maestra en pintura Dulce Olivia Ferreira Santiago; las novelistas Eun Heekyung, Han Kang, Jeong You Jeong, Jung Young Su; Suzy Lee, autora de libros ilustrados; la traductora Heo Soojung; la escritora científica Jeong Inkyong; Jung Jinho y Park Yeoncheol, autores de libros ilustrados; el ecologista Kang Hojeong; el calígrafo Kim Isaac; el novelista Kim Kyung-uk; el poeta Lee Moon-jae; la autora de libros ilustrados Kim Hyoeun; la crítica de literatura infantil, Kim Jieun; el sociólogo Kim Baek Yung; Kim Sujung, jefa de la Comisión de Intercambio Internacional de KBBY; Sooshinji, dibujante de comics; Yi Jeongmo, jefe del GNSM; y Samil Yang, presidente de la Fundación Cultural Asia-Iberoamérica y director del Instituto Rey Sejong de Bogotá.



"Este año se celebran 60 años del aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Corea y Colombia. A través de los eventos de FILBO en Colombia, esperamos que se logre concientizar sobre la importancia de la convivencia entre los seres humanos, y se motive a establecer un modelo cooperativo que pueda mejorar, no solamente las vidas de los pueblos de Corea y Colombia, sino también la de todos los seres humanos del mundo. Le agradezco al gobierno colombiano por la invitación a mi país para ser invitado de honor en este excelente evento que es la FILBO 2022”, señaló el Embajador Choo.

El reencuentro

500 invitados de 30 países se reencontrarán en la FILBo para compartir con los lectores actividades literarias, culturales y profesionales en un reencuentro para hablar acerca de lo que hemos vivido como humanidad, de los retos a los que nos enfrentamos, pero también de los miedos que nos quedan. Será el reencuentro para hablar de lo que sucedió durante el encierro de la pandemia en todos los frentes del sector editorial, y el reencuentro con la República de Corea, esta vez desde la cultura.



Algunos de los invitados más destacados de la programación son Camila Sosa Villada y Mariana Ruiz Johnson de Argentina; Tiago Ferro e Itamar Vieira Jr. de Brasil; Garry Gottfriedson, Ingrid Bejerman, François Charette y Howard Aster de Canadá; Isabel Allende, Alfredo Rodríguez, Andrés Kalawski, Carla Morales Ebner, Daniela Catrileo, Gonzalo Martínez, José Maza Sancho, Lily del Pilar, María José Navia, Paulina Flores de Chile; Cristina Rebull y Daína Chaviano de Cuba; J. J. Benítez, Alberto Gómez Font, Andrea Abreu, Chris Pueyo, Diego Moreno Zambrana, Elísabet Benavent, Enrique Redel, Jordi Panyella, Mado Martínez, Marian Ochoa de Eribe, Miguel Gane, Mireia Trius, Oscar Tusquets Blanca, Pedro Alonso O’choro y Selma Ancira de España.



De Estados Unidos estarán presentes: Anne Boyer, Benjamin Alire Sáenz, Daniel Arbino, Dydine Umunyana, John Katzenbach, Jon Lee Anderson, Meghan Cox Gurdon, Ron Haviv, Stephen Ferry y Valerie Miles; Benjamin Lacombe, y Sebastien Perez de Francia; Linda de Haan y Stern Nijland de Holanda; Hanoch Piven de Israel; Daniele Aristarco de Italia; Antonio Erazo, Beff, Mario Antonio Jauregui, Norma Gauna, Valeria Gallo de México; Anne Beate Hovind de Noruega; Guadalupe García de Rivera de Panamá; Gabriela Wiener de Perú; Afonso Cruz, André Tecedeiro, Carlos Reis, Dulce Maria Cardoso y Rui Cardoso Martins de Portugal; Paddy Ladd, Jessica Craig y Marcus du Sautoy del Reino Unido; Mircea Cãrtãrescu de Rumania; Jasmín Martínez de El Salvador; Cynthia Rodríguez, Fanuel Hanán Díaz, María Fernanda Paz-Castillo de Venezuela.



La Feria contará con la presencia de más de 200 escritores y escritoras e invitados especiales de distintas regiones del país, que se irán anunciando en los próximos días a través de la página web de la Feria.



Andrés Sarmiento Villamizar, nuevo director de la Feria Internacional del Libro de Bogotá: “La FILBo vuelve para que todos volvamos. Para celebrar, después de tiempos adversos, el hecho de estar vivos; para conversar sobre el país y el mundo que nos rodea y que cambia día tras día; para reflexionar sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser y, sobre todo, para leer. Leer para vivir. Vivir para leer.”