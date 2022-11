¡Luces, cámara y acción! Llegó a Cali la séptima versión de Corto Circuito, el Festival de Cortometrajes Latinos 

Del 23 al 26 de noviembre, la capital del Valle, le da la bienvenida Corto Circuito Cali, el festival de Cortometrajes Latinos, que en esta ocasión celebra su 7ª edición de manera presencial con un programa cautivador que incluye algunos de los cortometrajes más ingeniosos y premiados de América Latina, España y de los latinos residentes en Estados Unidos.



En este espacio se podrán ver distintos documentales, animaciones y ficciones que tienen que ver con temas de inclusión, diferencia, convivencia, diversidad, marginación e integración.



Le puede interesar: Canto de Agua por los Ríos de Cali



Asimismo. el festival tendrá lugar en diversos espacios culturales y comunitarios de Cali, con una entrada totalmente gratuita y abierta al público.



“Algunas de las películas que hemos escogido resaltan temáticas y grupos minoritarios como las comunidades LGTB+ y géneros no conformes, la niñez y la adolescencia en pueblos rurales, los inmigrantes, los pueblos originarios y las comunidades con procesos sociales adversos, como es el caso de algunas mujeres violentadas. Son historias en las que el público puede acercarse de manera recreativa, a este diálogo tan necesario”, señaló Diana Vargas, directora artística de Corto Circuito.



Cabe aclacar que todas las películas en lengua diferente al español estarán subtituladas en este idioma.



Así entonces, el 23 y 25 de noviembre, CortoCircuito Cali enciende sus motores con el programa 'Nosotros, los otros… familia, diversidad, Convivencia' un espacio pensado en las familias, en el que se mostrarán cortometrajes enfocados en reforzar los conceptos de empatía e inclusión a través de las historias provenientes de España, Argentina y Chile.



Estas funciones se harán con la participación de entidades como: Complejo Carcelario Villahermosa en Cali, Programa Juventud de la Alcaldía de Cali y la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, entre otros.



Los cortos a presentarse son: Teo (Eduardo Bunster, Belen Abarza, Chile); Pan de cada dia (Manuel Sirgo, España); Menores (Juan Trueba, España); El sueño de Quino (Santiago Erlich, España); Hogar dulce hogar (Rodrigo Canet, Argentina-España); Chase (Jorge San Martin, España); Si viene de la tierra (Katalin Egely, Argentina, Hungria); Votamos (Santiago Requejo, España).



Lea también: "La situación no está tan fácil": Pirry pide ayuda a sus seguidores



En la funcion FeminHistorias de este miércoles, 23 se mostrarán en la sede de la Fundacion Mavi y se busca abordar las diferentes miradas que existen del papel de la mujer desde la perspectiva de género como elemento transversal que permite impulsar acciones entre hombres y mujeres para alcanzar la verdadera igualdad.



Además, se pretende también abrir un espacio de diálogo incluyente sobre los temas que interesan no solo a las mujeres: por ello, no son simplemente películas hechas por mujeres o que hablan sobre mujeres sino que logran la inclusión desde una perspectiva femenina, algunas de ellas son: Karina (Erika Gregorio, US); Mujeres (Fátima Luzardo, España); Ebano, cedro y caoba (Nora Seilicovich, Argentina); Cómo Deletreas Amor (Aaron Vega, U.S.) Todas íbamos a ser reinas (Yain Joel Rodriguez Alvarado, Mexico).

Apertura Oficial : Y el ganador es...

La entrada a cada una de las funciones es gratis. Este festival contará con varios films pensados en la familia. Foto: Especial para El País

La inauguración oficial de CortoCircuito Cali será el 24 de noviembre, en la Cinemateca La Tertulia con una selección de cortometrajes de todos los géneros, que representan un número amplio de países y que han recogido premios en festivales de todo el mundo.



La selección está compuesta por: Totem Loba (Verónica Echegui, España) ganador de Mejor Corto de Ficción en los Premios Goya 2022; El Traje de Karina (Frank Benítez, Colombia) selección oficial de Out South Queer Film Festival; Manchester Acatitla (Selma Cervantes, México) Mención Especial en Guadalajara Film Festival; Fantasma Neón (Leonardo Martinelli, Brasil) ganador de Mejor Corto en el Festival Internacional de Locarno, El nombre del hijo (Martina Matzkin, Argentina), ganador a Mejor Corto para la Juventud en la Berlinale y Bestia (Hugo Covarrubias, Chile), nominado en la categoría de animación de los Premios Oscars y con más de 20 premios internacionales.



Lea aquí: ¿Quién era Pablo Milanés? La historia de vida de uno de los fundadores de la Nueva Trova cubana



De igual forma. en la Cinemateca de La Tertulia , el 25 de noviembre la tematica será: La vida y sus personajes. Un programa de cortometrajes que fueron seleccionados a partir de la convocatoria abierta del festival y que contó con más de 200 inscripciones en las que los temas giran alrededor de conceptos como diferencia-convivencia; diversidad-asimilación; marginación-integración.



Estos films que hacen parte del programa son: Antes que muera (Iker Esteibarlanda, España); El Invento de la Soledad (Ana Cristina Franco Varea, Ecuador); Sheraton, La huella de la memoria (Margarita Poseck Menz, Chile); Tio (Juan José Medina, Mexico); Teo (Eduardo Bunster, Belen Abarza, Chile) y Votamos (Santiago Requejo, España)



Para la noche de clausura, denominada como: Pacífico en Movimiento, la cinemateca de La Tertulia será testigo del cierre de este evento, a partir de las 6:00 p.m.



El festival cierra con el programa en el que los realizadores de los 4 departamentos que conforman el Pacífico colombiano, presentan sus filmes e interactúan en una sesión de preguntas y respuestas. Participarán: Los Patines (Loren Escandon), Rio Abajo (Julián Caicedo, Cali); Ella va (Colectivo Litoral: Vivian Zúñiga , Atria Zuley Angulo, Katherine Mosquera Maturana, Chocó); Endodrag (Daniel Daza, Cali-Jamundí); Danzar al borde (Colectivo Nuevo Estilo Dance, Cali-Palmira).

Programación

● Cinemateca La Tertulia Noviembre 24-26, hora: 6:00p.m.

● Fundación Mavi: Noviembre 23, hora: 7: 00 p.m.

● Red de Bibliotecas Públicas de Cali: Noviembre 23 y 25

Biblioteca Pública San Pedro, hora: 11: 00 a.m.

Biblioteca Pública Desepaz, hora: 2: 00 p.m.

● Teatrino Teatro Municipal Enrique Buenaventura - Programa Juventud Alcaldía de Cali: Noviembre 25 hora: 2:00 p.m.