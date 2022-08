¿Los visita la cigüeña? Amigos de Clara Chía, nueva novia de Piqué, aclaran rumores de posible embarazo

Después de la ruptura con Shakira, Gerard Piqué ha sido visto varias veces acompañado de Clara Chía, su nueva novia. Este romance sigue en el ojo del huracán y ha despertado toda clase de rumores, el más reciente es el posible embarazo de la joven de 23 años.



Sobre la nueva relación de Piqué se han tejido diferentes versiones, puesto que todo apuntaba a que el zaguero central le habría sido infiel a Shakira con ella.



En principio, el misterio de la nueva pareja de Piqué se llevó varios titulares de prensa, pero de un tiempo acá, al futbolista dejó de importarle el anonimato de su nuevo amor, por lo que los paparazzi han hecho fiesta.



Primero se dio a conocer un video en el que la pareja se estaba dando un beso en un concierto y después la revista ¡Hola! reveló varias imágenes de la pareja en la boda de un amigo del jugador.



Precisamente a ese evento, Clara, asistió con un vestido de colores con el que se dispararon los rumores entre la prensa española sobre la posible llegada del tercer hijo del futbolista.

📸 Gerard Pique już publicznie pokazuje się wraz ze swoją nową dziewczyną. [@hola] pic.twitter.com/F11Vxkyx0G — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 24, 2022



Sin embargo, personas cercanas a la estudiante de Relaciones Públicas rompieron el silencio y hablaron sobre el supuesto embarazo de la joven.

“La respuesta es rotunda: no. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la catalana bebió ‘agua con misterio’ en la boda en la que oficializó su relación con Gerard, una muestra inequívoca de que no está embarazada”, dijo Europa Press.



Incluso, el medio internacional conoció que, según los amigos de la mujer, está muy disgustada por los rumores de su embarazo.



“Lo que más le preocupa en estos momentos es lo ‘perjudicada’ que sale en la portada de la revista ¡Hola!, ya que no se ve nada favorecida cuando en persona es, como apunta quien la conoce, una niña espectacular”, señaló el mismo medio.