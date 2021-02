Los Simpson lo volvieron a hacer: predijeron que Disney compraba a Fox

Andrés Martínez

Este jueves, cuando se conoció que la firma Walt Disney compró a la cadena de televisión 21st Century Fox por 52.400 millones de dólares, no tardaron los seguidores de Los Simpson en divulgar imágenes de un capítulo en el que la serie 'predice' la transacción comercial.



La supuesta 'pemonición' se da en el capítulo 5 de la temporada 10.



Lea aquí: 'Disney se quedará con 'Los Simpsons', 'X-Men' y 'Avatar' tras su acuerdo con Fox'.



En medio de la trama, que incluye a la actriz Kim Basinger y al actor Alec Baldwin, se muestra el tradicional letrero de 21st Century Fox, pero con un agregado particular: al pie del logotipo se lee "una división de Walt Disney Co".

En la serie se muestra la fachada de los estudios de 21th Century Fox con su tradicional logotipo, pero acompañado de una leyenda satírica. Cortesía para El País

Años más tarde, en la película de Los Simpson, lanzada en el 2007, la serie realiza una segunda alusión a Disney, cuando Bart dice ser "la mascota de una perversa corporación" usando un sostén sobre su cabeza simulando las orejas de Mickey Mouse.

Un imperio

El grupo Walt Disney dio un paso clave para convertirse en un gigante del sector del entretenimiento al anunciar la compra de una serie de activos de los que quería desprenderse 21st Century Fox, valorados en unos 52.400 millones de dólares.



La operación, que venían analizando los máximos directivos de los dos grupos desde hace varios meses, se conoce en medio de una profunda transformación del sector, al que se están incorporando nuevos actores que buscan acaparar cuotas del mercado.



El grupo Disney, creado en 1923, anunció que había comprado varios activos de la Fox que incluyen sus estudios de cine, los canales de la red Nat Geo y las participaciones que tiene en el sistema de televisión por satélite Sky y la plataforma Hulu.



La transacción, pendiente aún de la luz verde de los reguladores, implicará que cada accionista del grupo que lidera Rupert Murdoch recibirá 0,2745 títulos de Disney por cada uno que tenga de la Fox.



El comprador también se hará cargo de una deuda de 13.700 millones de dólares de 21st Century Fox, por lo que teniendo en cuenta este dato la transacción total llega hasta 66.100 millones de dólares.