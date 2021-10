Colombia logró este domingo un valioso empate frente al líder invicto de la eliminatoria, Brasil, que hasta esta fecha había ganado todos sus partidos en el camino a Catar 2022.



El punto en casa toma relevancia no solamente por el andar perfecto que tenía la 'canarinha' en el certamen, sino porque esto mismo hacía que el encuentro se viera como 'perdible' en las cuentas de muchos.



El encuentro estuvo lleno de emociones, en especial en la segunda parte, y cada selección tuvo opciones para pensar en quedarse con los tres puntos.



Y como es habitual en cada partido de la selección, los cibernautas no desaprovecharon ni un segundo para viralizar decenas de memes relacionados con el encuentro.



La gran polémica del encuentro, el posible penal a favor de Colombia que desestimó el VAR en el minuto 64, no pasó desapercibido en redes sociales:

Los colombianos tampoco dudaron en destacar el gran partido de David Ospina, Carlos Cuesta y Wilmar Barrios, quizá los tres jugadores más destacados de la 'tricolor' frente al pentacampeón mundial.

San David Ospina, el santo salvador de la selección. pic.twitter.com/CA4fle3PJS — Aguilón (@EagleLeagueOf) October 10, 2021

Partido para enmarcar de David Ospina ante Brasil 🧤❌⚽



🇨🇴 Colombia 0️⃣-0️⃣ Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/3Wc2Rbypo7 — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 10, 2021

Wilmar Barrios...

El pulpo omnipresente, el gladiador! pic.twitter.com/389dKwC1wo — Chigüiro Sheriffista ⭐ (@ElTioChilango) October 10, 2021

Carlos Cuesta vs Brasil pic.twitter.com/mqdibRB7Mo — Juan David Pedraza L (@juanda158392211) October 10, 2021

Finalmente, algunos usuarios extrañaron a Juan Guillermo Cuadrado, quien no pudo estar por acumulación de tarjetas amarillas, y a James Rodríguez, quien no fue convocado. Otros pusieron a volar su imaginación con las imágenes del enfrentamiento verbal entre Neymar y Yerry Mina.

Saben quien hizo falta hoy en Colombia vs Brasil? pic.twitter.com/Xa4xwjJkgy — Yorman (@eltripaseca_) October 10, 2021

- Ney, ¿tienes plutonio en las encías?

- Cállate y bésame. pic.twitter.com/Vyxa8f4bcv — Colombia Simpson (@ColombiaSimpson) October 10, 2021