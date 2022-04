"Lo consideraba mi pana": J Balvin habló por primera vez sobre la 'tiradera' con Residente

Por primera vez, J Balvin se refirió sobre la 'tiradera' con Residente, después de que el cantante puertorriqueño sacara una canción criticando al artista del género urbano.



"Yo lo consideraba amigo, mi pana. Por eso dolió. Cada quien tiene su estrategia. El agradecimiento y la lealtad para mí es el código número uno", dijo el cantante en una entrevista con 'Dimelo King'.



De igual forma, afirmó que usar su nombre genera "muchos 'views' últimamente", y agregó que esa situación "me hace ver que no era amigo, simplemente era un negocio para alguien y no está mal, cada quién tiene su forma y su estrategia".



J Balvin además se refirió del porqué había decidido vender mercancía alusivas al comentario que hizo René sobre su música, la cual la comparaba con un carro de hot dogs, y respondió "Yo soy Paisa, soy de Medellín y si a mí me caen limones, hago limonada. Y vendimos todo".



Sobre una futura reconciliación con el cantante puertorriqueño dijo estar abierto ante la posibilidad, pero eso sí, aseguró que no volverían a ser amigos.