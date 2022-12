Llovieron pizzas en Colombia: Pizza Master volvió a lograr un récord

El influencer gastronómico Tulio Zuloaga, organizador del pasado PizzaMaster, que se realizó hasta el pasado domingo, en 20 ciudades del país, entre otras Cali, anunció ayer en sus redes sociales que la más reciente versión fue todo un éxito: "Colombia, lo hicimos otra vez. 382.311 pizzas servidas en siete días de lluvias y de Pizza Master".



Desde el primer día del Pizza Master y pese al clima no favorable, las filas de gente deseosa de probar este producto no se hicieron esperar.



"Nuevamente, las ventas se elevaron y hoy podemos entregar un balance de más de $8 mil millones en ventas de pizzas, incluidas bebidas", agregó el creador de este evento gastronómico, que tiene como filosofía hacer que la gente vaya a los negocios. Durante los días del Pizza Master, los participantes no hacen domicilios.



Zuloaga o Tulio Recomienda, se ideó Burger Máster y Pizza Master hace cinco años, para ayudar a levantarse de la crisis a 30 restaurantes del país que estaban en crisis o a punto de cerrar sus puertas.



Según sus cálculos, los negocios participantes crecen en un 25 y 30 %, muchos se duplican y abren nuevos locales.