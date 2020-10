Álvaro José Carvajal Vidarte

Llane, ex vocalista de Piso 21, dio a conocer que padece covid-19

El cantante Juan David Castaño Montoya, conocido por su nombre artístico Llane, confirmó a través de su cuenta de Instagram que tiene covid-19.



"Les quiero contar que tengo coronavirus pero estoy tranquilo, estoy muy bien. Les cuento no con el animo de alarmar a nadie, solamente tengo unos compromisos con Univisión y con 'Tu cara me suena'", reveló el artista a través de las historias de su cuenta.



Llane añadió que, por lo anterior, "no voy a poder asistir este domingo, pero estoy aquí en mi casa, cuidándome, para ver de qué manera lo podemos resolver este domingo".



El cantante se refería al reality estrenado el pasado domingo en el canal estadounidense, en el cual el colombiano participa junto a siete artistas más, cada uno en nombre de una fundación e interpretando a una figura icónica de la música.

Al respecto, desde la cadena informaron mediante un comunicado que su prioridad es trabajar por la salud y seguridad de equipos, participantes y comunidad.



"Trabajamos de cerca con nuestro equipo de Seguridad Global para poner en práctica los estándares y procedimientos establecidos por las diversas agencias gubernamentales nacionales y locales respecto al covid-19. Llane, quien actualmente participa en nuestra competencia musical Tu cara me suena, se encuentra en casa y no presenta síntomas. Le deseamos una pronta recuperación", dice el documento.



Añadieron que "desde la producción le ofreceremos las herramientas que estén en nuestras manos para que continúe participando desde su casa, tomando todas las precauciones y monitoreando su estado de salud".



Por su parte, el intérprete de temas como 'Me llamas' (en su paso por Piso 21) y 'Más de ti' (en su carrera como solistas) indicó en su historia que "esto es algo muy normal en este tiempo, entonces estoy tomando las precauciones que se necesitan".



Además, en entrevista con el programa Despierta América, contó que uno de los síntomas que ha experimentado es la pérdida del olfato, de lo cual se dio cuenta cuando preparó una taza de café.



Llane se une a la lista de artistas colombianos que ha contraído la enfermedad, entre los que se encuentran Fabiola Calle (de 'Las hermanitas Calle'), J Balvin, Karol G y Juan Pablo Villamil (del grupo Morat).