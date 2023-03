Lido Pimienta invitada especial al Festival Internacional de Cine de Cartagena 2023

A pocos días del inicio de la edición 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci 2023) se siguen conociendo algunas de sus principales novedades, entre ellas, una de sus invitadas especiales.



Se trata de la reconocida artista colombocanadiense Lido Pimienta, quien estará participando en la sección Nido Acústico, al ser una mujer que centra su arte en las políticas de género, raza, maternidades e identidades desde una mirada feminista y migrante.



Emotiva y directa son las palabras con las que se puede describir a Lido Pimienta, quien estará presente en la quinta edición de La Convención de la Industria Audiovisual Colombiana, Nido, del FICCI en su edición 62, gracias al apoyo de la Embajada de Canadá en Colombia.



Se trata de un espacio del Festival diseñado para unir la música y la industria audiovisual con la participación de grandes artistas. La cita será el próximo jueves 23 de marzo en la Terraza Palacio de la Proclamación en Cartagena, quien llevará a los espectadores a experimentar a través de sus loops basados en los cantos indígenas, beats afrocolombianos y letras contestatarias desplazadas en su voz potente, con el fondo del artardecer y de la arquitectura colonial de Cartagena.



Lido guiará a los participantes del Ficci a través de un viaje íntimo, que comenzó en su natal Barranquilla y que unida a sus vivencias como inmigrante en Canadá desde 2012, al mudarse con su familia a Ontario, la transformó a tal punto que irrumpió en la escena Indie con su álbum Color. Pimienta dejó ver ese espíritu guerrero de una latina y su manera inigualable de resistir a las normas impuestas por la sociedad.



Esa originalidad, la llevó a que la discográfica estadounidense Kudeta publicara éste disco y de ahí en adelante, la compositora, curadora de arte y productora musical, trajera a su público al mar adentro de la cultura afro colombiana y Wayuu que corren por sus venas.



En Toronto, ciudad donde reside actualmente, concibió su segunda producción Papessa, 2016, producida por ella misma y con la que ganó en los Premios Polaris en 2017, uno de los galardones más importantes de la industria musical canadiense.



“Una colección de historias que me han sucedido desde 2010. Es una historia de crecimiento. Una historia de separación del papá de mi bebé y mi mudanza a la gran ciudad con un niño pequeño. Sin conocer a nadie en Toronto, empezar de cero. Tenía un hijo de cuatro años de edad y tenía que ver cómo me mantenía en una ciudad muy cara. En cuanto nos habíamos ido de gira con Tribe, dije: 'OK, vámonos al estudio. Ya lo vamos a hacer. ¡Estamos listos!” Y aquí está. ¡Necesitaba sacármelo de adentro, hermana!”, expresó Pimienta con la irreverencia y sinceridad que la caracterizan.



Un diálogo sobre las normas que se imponen en la sociedad y en especial a las mujeres racializadas en la escena musical e industrias creativas, serán algunos de los temas que Lido Pimienta expondrá en Nido Acústico, en una conversación con Simona Sánchez.



También podrá compartir las letras de su proyecto Miss Colombia, 2020, en el que demostró la autenticidad en todo su esplendor. Los colores, sonidos vibrantes y confirmando que lo genuino es parte inherente en ella.