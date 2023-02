'Lick', la nueva canción de la caleña Drea Dury, conocida por su participación en La Voz de Francia

La cantante y compositora caleña Drea Dury presenta su más reciente sencillo Lick, una propuesta original que mezcla los sonidos, ritmos e instrumentos de la música Latina con pop y R&B americano y europeo y del afrobeat (género por el que se siente muy atraída), y con el que busca experimentar en su música.



"Esta canción se sale un poco de lo que uno está acostumbrado a escuchar, tiene unos cambios en los coros. Me identifica, porque siento, que identifica mis raíces; pero, también, las vivencias que he tenido en los otros países que he conocido".



El videoclip de la canción presenta una atractiva coreografía, la cual fue ideada po Nicolas Huchard, coreógrafo de Madonna. La elección de un solo escenario y estilismo para el video musical permiten a la colombiana expresarse de forma auténtica a través un momento de baile liberador.



"Primero tuvimos una etapa en la que él reconoció cuál es mi estilo de baile, y es algo que me pareció muy 'cool', porque no es que uno como artista se amolde a un estilo, sino encontrar ese paso que nos identifica. Esta fue una experiencia que me saca de mi zona de confort y con la que me siento sumamente agradecida", contó la cantante de Atardece.



Dre se dio a conocer hace algunos años en el programa musical La Voz Francia con su interpretación de ‘Rude Boy’, éxito de la artista Rihanna. Además, desde el año pasado la cantante presentó su primer álbum como solista, el cual ha sido un medio para expresar sus alegrías e inquietudes, sobre beats innovadores, melodías cálidas, refranes eficaces y letras potentes en español, francés e inglés.