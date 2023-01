¿Licencia para enamorar? Conozca al actor que sería el nuevo James Bond

Aunque los rumores del sucesor de Daniel Craig en el papel de James Bond, agente 007, han apuntado a diferentes actores como Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy, Henry Cavill, e incluso, Jacob Elordi, parece que ha sido Lucien Laviscount, quien ha cautivado con su talento y carisma a los ejecutivos de Eon Productions, productora detrás de la franquicia.



El actor británico, de 30 años, quien da vida al seductor Alfie, el novio inglés de la protagonista de la exitosa serie Emily en París, cuya tercera temporada está actualmente en la plataforma de Netflix, suena fuerte para remplazar a Craig, quien interpretó al agente 007 a lo largo de 15 años.



Sin embargo, en el Reino Unido no solo recuerdan a Lucien por diversos papeles interpretados en películas y series, como Supernatural: Bloodlines (2014), Scream Queens (2015) o Katy Keene (2020), sino por su paso por el reality Gran Hermano, en 2011.



Una fuente que conversó con el Daily Mail aseguró que Barbara

Broccoli, propietaria de Eon Productions, ha estado considerando la posibilidad de que Laviscount lleve a Bond a las nuevas generaciones, que incluso se lo están imaginando con el smoking del 007 y considerando qué tan elegante y apropiado es para el papel.



Lo que sí se sabe con certeza, de boca de la dueña de la productora, por un podcast que ofreció en el 2021, cuando empezó la búsqueda del nuevo James Bond, es que se quiere que el actor “sea británico (...) y británico, como sabemos, puede ser muchas cosas”. Además sugirió que el nuevo agente 007 podía no ser blanco o binario.



Precisamente, en el 2021 el nuevo aspirante a encarnar al personaje de ficción, creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953, Lucien Laviscount, estaba probando suerte como cantante en “el nuevo continente”, y publicó un sencillo musical titulado ‘Dance with you’ de la mano del rapero estadounidense MANN. Entretanto, su carrera actoral seguía creciendo.



Hasta ‘Emily en París’, el trabajo más conocido del británico había sido Snatch (2017-2018), serie británica protagonizada por Rupert Grint (saga de Harry Potter) y Phoebe Synevor (protagonista de la primera temporada de Bridgerton), que trata sobre un grupo de estafadores que intentan encontrar un lingote de oro robado.



En dicha historia, Laviscount es Billy ‘Fuckin’ Ayres, un boxeador huérfano que se relaciona con los delincuentes y está basada en la exitosa película de Guy Ritchie del año 2000.



Pero el papel que lo ha catapultado a la fama ha sido el Alfie, uno de los compañeros de Emily en su clase de francés y la química, cuyo romance entre ambos escala rápidamente en cada capítulo.



Es tal su popularidad entre las mujeres del mundo que su perfil de Instagram se llenó con comentarios relacionados al gran aporte de su personaje a la serie, opacando incluso al chef Gabriel (interpretado por Lucas Bravo), el galán francés de la protagonista: “Si él no te da una razón para ver Emily en París, entonces no sé qué lo hará”, “¡Adiós Gabriel! Alfie es mi nueva obsesión” o “Tu presencia en la segunda temporada de ‘Emily en París’ es mi regalo de Navidad”.

En entrevista con El País

En reciente diálogo con este diario, durante la promoción de la tercera temporada de ‘Emily en París’, el actor confesó que Colombia está en su top tres de los destinos que quiere visitar próximamente.



Sobre su papel en la serie dijo que en esta temporada Alfie encuentra un hogar, de alguna forma baja de la nube en la que se había subido, halla un nuevo trabajo, le da un giro a su carrera, y su vida se vuelve mucho más divertida.



Confesó, asimismo, que “nunca había trabajado en ningún proyecto que hubiese causado tanto impacto en la audiencia, sin importar el país o el género y eso ha sido un increíble privilegio al trabajar al lado de actores tan carismáticos, sobre todo en París”, y dijo que pasó un tiempo increíble filmando dicho proyecto. “A todos los que estuvieron involucrados se los agradezco desde el fondo de mi corazón”.



Respecto a Alfie, en otras entrevistas, ha dicho que “su seguridad proviene de su verdad. Todo lo que él dice y hace es de buena fe. No creo que tenga un hueso sarcástico y serpentino en su cuerpo. Quiere lo mejor para Emily. Creo que traigo un pequeño brillo agradable, aporto un poco de bromas al set, solo para cambiar el estado de ánimo y traer un poco de diversión”.



Lucien afirma que es soltero, practica artes marciales, Kickboxing y Muay Thai (boxeo tailandés); juega golf, ama la música y actuar, lee mucho y le gusta estar en contacto con la naturaleza. A Men’s Health le dijo que su mejor decisión fue irse a vivir a Antigua, pequeña isla del Caribe, para “desconectarse”.