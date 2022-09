Laura Tobón contó detalles de la malformación con la que nació su hijo, ¿qué tiene Lucca?

La reconocida modelo y presentadora Laura Tobón, quien comparte detalles de su vida en redes sociales, le contó a sus seguidores de Instagram una preocupación que tiene por su pequeño hijo, Lucca, quien nació con una malformación.



De acuerdo con lo detallado por la también influencer, su bebé, de casi nueve meses, nació con una mancha roja en uno de sus dedos meñique. Aunque Laura contó que los médicos la diagnosticaron como una malformación vascular que no pone en riesgo la vida de Lucca, la modelo aseguró que no ha dejado de preocuparse.



"Amores, no les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me preocupó. Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo. Es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos", escribió la presentadora.



Incluso, en una temática de preguntas y respuestas en Instagram, Laura le manifestó a sus más de 3.8 millones de seguidores que lo que la preocupa es que la mancha ha seguido creciendo, por lo cual, les preguntó si alguno tenía un hijo con la misma malformación.



"Pero uno como mamá siempre se va a preocupar, la manchita ha ido creciendo y aunque me dicen que no es peligroso, quiero preguntarles a algunas mamás si sus bebés tienen de pronto algo parecido", dijo Laura.



Como era de esperarse, la modelo recibió el apoyo de sus fanáticos quienes no solo le enviaron mensajes de ánimo, sino que también algunos le compartieron experiencias similares con sus hijos.