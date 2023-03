“Las personas que conocemos son el verdadero tesoro”: Mike Wolf

Con tan solo cinco años de edad, Mike Wolf vendió su bicicleta, pero ya llevaba un año inquieto por curiosear en los botes de basura de los vecinos y se le iluminaban los ojos cada vez que alguien realizaba una venta de garaje, muy usuales en Estados Unidos.



Encontró su mundo desde muy joven, aprendiendo el verdadero valor de las cosas, muchas de ellas desechadas por otros, lo que le permitió entrar al mundo de las antigüedades, sin imaginar que con el tiempo se convertiría en el más famoso de los cazadores de tesoros de la televisión internacional.



Con ‘Cazadores de Tesoros’ de History Channel, ya supera los más de 325 episodios y va por más con su equipo de trabajo.



'Cazadores de Terosos' de History Channel. Colprensa/El País

¿Qué recuerda de los comienzos de esta serie?



El inicio de la serie es interesante porque casi siempre que hay un lanzamiento de un programa hay que presentarlo con un formato. Hay un entendimiento de cómo se va a dar todo, cómo van a lucir las diferentes cosas, pero nosotros no teníamos ese conocimiento y lo habíamos hecho estilo documental.



Estuve cinco años buscando lanzarlo y fue un camino muy largo. Todo el mundo me decía que no, y finalmente Nancy Dubuc, la presidenta de History, dijo démosle una oportunidad a estos muchachos. Así que fue una bendición.



La mayor parte de sus búsquedas de tesoros han sido en Estados Unidos, pero también ha ido a otras partes del mundo, ¿Cómo ha sido esa experiencia?



Grabamos en Italia. Creo que hicimos cuatro episodios y luego fuimos a Inglaterra, pero Italia fue increíble, una época en la que el gobierno de Italia había eliminado todos los impuestos fiscales para que las personas grabaran allí, por lo que había muchas personas, maestros de utilería, personas que estaban en dirección de arte que no tenían trabajo y que nos estaban vendiendo muchas de las cosas que tenían en un depósito, que en general nadie tenía acceso.



Fuimos a varios pueblitos pequeños que eran de una belleza increíble. Había muchas estatuas religiosas. Obviamente, yo estaba buscando cualquier cosa motorizada. Recuerdo que compramos un triciclo moto Guzzi en Sicilia. Siempre fui fanático de las bicicletas y cuando estoy buscando Campagnolo con componentes italianos, hechos a mano, para mí era un sueño.



Cuando era chico usábamos bicicletas italianas y me preguntaba cómo sería estar en Italia y cómo sería experimentar algunas de estas cosas de primera mano. Me gustaría hacer más episodios internacionales.



Sus fanáticos conocen su amor por las motos, ¿Cuántas motos tiene? ¿Es verdad que por primera vez podría a la venta algunas de esas motos coleccionables?



He llegado a tener 140 motocicletas. Recientemente, vendí 67 de ellas en una subasta en Las Vegas. He llegado a un punto en mi vida, como la mayoría de las personas de las que les compramos, nos empezamos a dar cuenta qué es lo importante y que no, y muchas de las motocicletas que tengo ahora son americanas de antes de 1920. Tengo una enorme cantidad de Vespas, me gustan mucho, amo las Lambretta, siempre me gustaron las motos.



Mi colección se va refinando con el paso del tiempo. He hablado con muchas personas que realmente disfrutan mucho de hablar de motocicletas, de cómo encontramos las motocicletas en el programa y obviamente en Europa, en Sudamérica y en todos lados del mundo, las motocicletas tienen un rol muy importante en la vida cotidiana de las personas. Por eso me genera muchísimo entusiasmo compartir la pasión con el mundo.

¿Soñó alguna vez que su programa superaría los 300 capítulos?



Nunca en la vida me lo hubiera podido imaginar. Nosotros ya vamos por el año 14, y que la serie sea tan exitosa en todo el mundo, realmente representa cuanto todos amamos la historia. Lo que pasa es que a fin de cuentas, los lugares adónde vamos y las personas que conocemos son el verdadero tesoro. En realidad, la historia que descubrimos cuando encontramos un objeto, en realidad emprendemos un recorrido emocional por la vida de esa persona.



Muchas de las cosas que encontramos ya no se hacen más o los estilos han cambiado, pero a fin de cuentas una gran parte de esto se ve propulsado por la emoción, no solamente mi emoción y mi pasión, sino las de las personas que están vendiendo ese objeto.



Hizo parte de un episodio de NCIS como usted mismo. ¿Cómo fue la experiencia?



Fue increíble estar en un episodio de uno de los programas más populares en el mundo. Mark Harmon fue muy generoso con su tiempo y nos incluyeron en el programa como nosotros mismos. Hablaron de Danielle, hablaron de mí y hablaron de mi negocio, con la historia de encontrar un arma asesina. Fue la primera vez que tuve que aprenderme un guion.



¿Se sigue sorprendiendo con lo que se encuentra en su cacería de tesoros?



Siempre encontramos cosas que no vimos nunca. Nos desafían los hallazgos, también en cómo nosotros nos educamos a nosotros mismos constantemente. Creo que nosotros como grupo de trabajo y también ante el espectador, el descubrimiento y el aprendizaje es gran parte de la serie. Uno no puede especializarse en todo.



Físicamente en esta temporada muchos de los lugares donde vamos tienen animales, tienen dificultades para el acceso, hay que escalar cosas, hay que atravesar la estructura. Cuando me siento más vivo, es cuando estoy escarbando entre cosas, cuando estoy revolviendo cosas y descubriendo ahí. Es algo que tiene que ver con el viaje y el descubrimiento.



¿Cuáles podrían ser los retos más grandes que a lo largo de la serie ha tenido?



Creo que uno de los hallazgos más difíciles fue el que hicimos bajo tierra. Había un hombre al que llamábamos ‘hombre topo’, un hombre que vivía bajo tierra. Lamentablemente recientemente falleció, pero construyó una casa subterránea a 6,7 metros de la superficie y para llegar a la casa el acceso había sido muy difícil. Fue muy desafiante.



En cuanto a cosas que son valiosas, es una especie de pregunta de doble filo. Cuando pienso en valor, no solamente se trata de un valor monetario, sino también espiritual. Creo que algunos de ustedes han visto ya veces que hemos encontrado autos que habíamos podido devolverle a su conductor original, a su dueño original y dar una vuelta, y eso fue muy lindo.



¿Cuál es el objeto que te hizo reír más?



Nunca me hicieron esa pregunta. Es muy interesante. El objeto que me haya hecho reír más, probablemente son cosas de circo, cosas viejas de circo. Puede ser una pancarta de feria o una muñeca ventrílocuo antigua, o algo de música antigua, o incluso un juego de diversión de esa época. Eso es algo que me divierte mucho. Y es algo que también colecciono.