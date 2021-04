Premios Oscar 2021: las películas más opcionadas para ganar

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con la Alfombra Roja como un pre-show donde los artistas interpretarán las canciones nominadas en la categoría Mejor Canción, y con la cancelación de la tradicional fiesta posterior a la gala, para evitar posibles contagios, la versión 93 de los conocidos Premios Oscar se presenta como una de la más atípica de todas las versiones historia.



Pese a que el evento será más presencial que virtual, no todos los nominados podrán estar presentes en el Dolby Theatre o la estación de trenes de Los Ángeles, Union Station, lugares donde se realizará la entrega de premios. No obstante, los organizadores de los Oscar decidieron dejar de lado, en lo posible, los enlaces de plataformas como Zoom, para hacerlo todo vía satélite desde ciudades como París y Londres, para aquellos que por diferentes motivos no lograron trasladarse hasta Los Ángeles.



Para Colombia, la ceremonia será transmitida por TNT (español) y TNT Series (idioma original), a partir de las 7:00 p.m. con la conducción y comentarios de Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi. Dos horas antes, a las 5:00 p.m., también se podrá vivir el Pre-show Punto de Encuentro TNT.

La favorita al Oscar a Mejor Película



‘Nomadland’, de la directora Chloé Zhao y protagonizada por la galardonada actriz Frances McDormand, es una delicada ‘road movie’ que narra la vida de Fern, una viuda de Nevada que decide echarse a la carretera tras perderlo todo.



El guion está basado en el libro de no ficción de Jessica Bruder ‘País Nómada: supervivientes del siglo XXI’ y los personas que aparecen en el film, aparte de McDormand y David Strathairn, son verdaderos nómadas que Bruder conoció durante la preparación del libro y que en la película se interpretan a sí mismos. Para darle un mayor realismo a su personaje, McDormand confesó en una entrevista que ‘trabajó’ durante un tiempo y de manera parcial en un centro de logística de Amazon, en la cosecha de remolacha azucarera, en la cafetería de un punto de interés turístico y en el camping de un parque nacional.



Con seis nominaciones al Oscar, si esta noche Zhao gana el premio de Mejor Directora, se convertiría en la primera mujer de origen asiático en obtenerlo. Película disponible en Hulu y próximamente en Disney+.

El triste proceso de olvidar



‘El Padre’ (The Father), protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman y dirigida por Florian Zeller. Especial para El País

‘El Padre’, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman y dirigida por Florian Zeller, es un film que narra el duro relato de cómo la pérdida progresiva de la memoria afecta a un hombre de 80 años y a su familia.



El personaje principal, llamado Anthony, vive en un acomodado apartamento en Londres y recibe visitas frecuentes de su cariñosa hija Anne, interpretada por Colman. Pero las cosas empiezan a salirse de lo normal, el día en que una de esas visitas no es hecha por la misma Anne, sino por otra actriz reemplazando a Colman. "Quería que el filme fuese, más que una historia, una experiencia, como si tú (el espectador) fueras el que pierde el rumbo", dijo el director, Florian Zeller, en una entrevista con la BBC.



La película cuenta con seis nominaciones al Oscar.



Disponible en Amazon Prime.

La verdad detrás de un clásico del cine



‘Mank’, del director David Fincher, es protagonizada por Gary Oldman. Especial para El País

La historia de ‘Mank’, dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman, se concentra en la creación del primer borrador del guion de la película ‘Ciudadano Kane’, dirigida por Orson Welles y estrenada en 1941.



El film, con un guion escrito por el padre de David Fincher, sigue la vida de Herman J. Mankiewicz, mostrándolo como el verdadero creador de ‘Ciudadano Kane’.



Pese a que el largometraje encabeza la lista de nominados al Oscar con 10 nominaciones, no es la favorita a ganar el máximo galardón. No obstante, Netflix espera que se lleve algunas estatuillas y que no pase en blanco como ocurrió con ‘El irlandés’, su caballito de batalla del año pasado. Disponible en Netflix.

La historia de un traidor y un héroe



‘Judas y el mesías negro’, dirigida y producida por Shaka King. Especial para El País

Daniel Kaluuya, uno de los actores más aclamados de la temporada, interpreta en el film ‘Judas y el mesías negro’ a Fred Hampton, un enigmático activista y presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra de Chicago, que murió durante una redada del FBI y la policía en 1969, luego de que William O'Neal se convirtiera en informante del FBI y se infiltrara en las Panteras Negras.



La cinta es dirigida y producida por Shaka King, quien escribió junto a Will Berson, un guion basado en la historia de la pareja y Kenny y Keith Lucas. Con seis nominaciones al Oscar. La cinta, que ha sido muy aplaudida, permite ver la lucha de las comunidades negras contra el racismo. Disponible en HBO Max.



Ser un inmigrante en Estados Unidos



‘Minari, historia de mi familia’, dirigida por Lee Isaac Chung. Especial para El País

‘Minari, historia de mi familia’, del director Lee Isaac Chung, es la sorpresa del año. La historia sigue la vida de la familia Yi, quienes deciden mudarse desde California a una zona rural de Arkansas para iniciar un emprendimiento agrícola, con el que Jacob planea dar un mejor futuro a su esposa y sus dos hijos.



Lee Isaac Chung comentó que decidió escribir esta historia para explicarle a su hija su origen: qué le supuso a sus padres viajar a Norteamérica y qué significaba para él que en la familia, pese a todo el caos, también hubiera momentos hermosos.



Con seis nominaciones, Steven Yeun es el primer actor asiático-norteamericano en ser nominado a Mejor Actor. Disponible en Amazon Prime.