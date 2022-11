Las mascotas, más que una compañía en el hogar

Tendencia de ‘Pets lovers’ o amantes de los animales está en aumento, especialmente entre los milennial. De acuerdo con la consultora Lucro, en Colombia cada 7 de 10 hogares de esta generación tienen mascotas.

Los perros y gatos, sin importar su raza, tamaño o edad, se han convertido en parte fundamental no solo en los hogares, sino como miembros más de la familia. Estos suelen ser compañeros de juego y generan una relación estrecha en la que, para muchos, terminan siendo esenciales, ya que compensan emocionalmente los cambios que se puedan experimentar en la vida del humano.



Para algunos expertos como Yuli Andrea Peña Farfán, psicóloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, “su cuidado y afecto pueden promover la salud y enriquecer la vida de las personas, activando de manera positiva las emociones”.



Las mascotas llegan a llenar un vacío emocional, y son la compañía perfecta para quien lo necesite (como por ejemplo, para aquellos padres que sus hijos se van de casa), brindan momentos de felicidad o se convierten en la excusa perfecta para hacer ejercicio. Estos no solo llenan de vida el ambiente, sino que brindan consuelo en momentos de depresión, miedo, tristeza e incluso, se convierten en un apoyo emocional para los más pequeños.



“Convivir con un perro mejora el estado de salud de cualquier persona, ya que él no solo se convierte en un aliado, sino en un verdadero protector. Tener un animal de compañía beneficia a las personas física y emocionalmente, y mejora la dinámica familiar en todas las tipologías de hogares. Básicamente, tú los nutres, ellos te nutren la vida”, afirma Alejandra Conto, activista de los derechos de los animales.



Si bien las mascotas proporcionan afecto y protección, el concepto tradicional de familia humana ha cambiado en los últimos años, dado por la conexión que se genera con otras especies como perros, gatos o aves, los cuales, se les viene reconociendo como parte de la familia multiespecie.



De acuerdo con el más reciente censo realizado por la firma Lucro, “6 de cada 10 hogares en Colombia tienen mascota y en el segmento de población Millennials, 7 de cada 10 hogares tienen perros, destacándose sobre las demás generaciones”. Una tendencia que crece cada vez más en el país por la fuerte conexión emocional entre los ‘Pets lovers’ (amante de las mascotas) y sus animales de compañía, que hace que sigan en aumento los hogares multiespecie en el país, caracterizados por un apoyo recíproco e incondicional. Generalmete esta tendencia se hace más fuerte entre la población Millenial (personas nacidas entre los años 1981 y 1993).



El concepto de Pet Lover se usaba en un principio para perros, pero, poco a poco, su significado se ha ido extendiendo para nombrar a todas aquellos que tienen un cariño incondicional y se convierten en inseparables de sus mascotas que, en el caso colombiano, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, son las zonas que sobresalen sobre la tenencia de mascotas sobre el resto del país, según el estudio de la firma Lucro.