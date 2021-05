Las historias detrás de la exitosa serie de Luis Miguel en Netflix

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Con ocho capítulos en total y manejando el sistema de un capítulo nuevo cada semana (saliendo uno de estreno hoy domingo), en Netflix ya se encuentra disponible la segunda temporada de Luis Miguel la serie, la cual había dejado a todo el público en vilo, luego de que en la primera temporada, tras la muerte de su padre, Luisito Rey, el cantante conocido como El Sol de México recibiera una carpeta en la que se le informaba sobre el verdadero paradero de su madre Marcela, que fue vista por última vez en la serie en su encuentro con Luisito en España.



En esta segunda entrega se seguirá ahondando sobre el ascenso de la carrera musical de El Sol y todos los altercados y dificultades que tuvo alrededor, los cuales le impedían disfrutar con tranquilidad de su éxito.



La segunda temporada de Luis Miguel la serie revelará, en dos líneas de tiempo (1995 y 2005), los altibajos que el astro enfrentó en su vida profesional y personal, desde traiciones, secretos, reencuentros, retos y penas, de la mano de nuevos personajes y por supuesto, muchísima música.

Cambios en el trasfondo de la serie

​

Aunque los personajes, la trama y el estilo narrativo de la serie se conservan, algunas cosas cambiaron desde la primera temporada, pero hay dos aspectos que merecen la pena ser resaltados. El primero es que el verdadero Luis Miguel, que hasta ahora era un espectador de la serie, decidió convertirse en productor de la misma, lo que le ha dado mayor acceso a lo que se mostrará en la serie. Esto lleva al segundo gran cambio de la producción, su guion.



En la primera temporada la información que se obtuvo para realizar el libreto, se tomó del libro ‘Luis Mi Rey. La apasionante historia de Luis Miguel’, una biografía no autorizada escrita por Javier León Herrera y publicada en 1997, época en la que causó gran revuelo por lo que narraba, pero fue una obra que, según los rumores, había dejado satisfecho a El Sol de México, aunque nunca hizo declaraciones al respecto en los medios.



Además del libro, la creación del guion de la primera temporada también contó con una pequeña ayuda del cantante, pero para esta segunda temporada, toda la información que se utilizó para elaborar el libreto fue suministrada por Luis Miguel, quien fue entrevistado durante largas horas por parte de los libretistas, para poder sacar con lujo de detalle su historia.



Aunque esto podría generar un sentimiento de sospecha entre los espectadores, por temor a que el artista decida no contar toda la verdad sino la que mejor le viene, lo cierto es que de lo que va de esta segunda temporada (cuatro capítulos), se ha dado luces a muchas vivencias personales del artista.

¿Casi se vuelve sordo?



Entre las muchas temáticas que aborda esta segunda parte, está el problema auditivo que tuvo Luis Miguel a principios del 2000, luego de sufrir un accidente con los niveles de audio durante un concierto en 2005 en Perú. El incidente le dañó gran parte del oído interno al cantante, dejándolo completamente incapaz de trabajar y obligándolo a estar lejos de los escenarios por todo un año.

Aunque la serie no lo menciona, la enfermedad que sufrió El Sol de México se conoce como tinnitus, que se diagnostica cuando la persona siente un sonido de timbre u otros ruidos agudos y constantes en uno o en ambos oídos. El sonido que se siente no es externo, por lo que otras personas no lo escuchan. Además, la enfermedad puede provocar problemas de balance y orientación.



Este problema auditivo llevaría a que durante muchos años el representante de Luis Miguel tuviera que excusar al cantante y declarara a los medios que El Sol estaba demasiado agotado para atenderlos, solo para que los periodistas no supieran sobre su condición. Solo en el 2011 se reveló la verdadera situación de su estado de salud, que lo obligó a tener que cancelar varios conciertos por ese año.

La familia, ¿primero?



Lamentablemente la relación de Luis Miguel con los miembros de su familia nunca ha sido fácil. La serie incursiona en la mala relación que tiene el cantante con su hermano Alejandro Basteri (interpretado por Juanpa Zurita) y con sus dificultades para actuar como un padre con su hija mayor Michelle Salas (interpretada por Macarena Achaga), a quien, rememorando la primera temporada, no había querido reconocer como hija legítima.



Dado a los saltos temporales que tiene esta segunda temporada, se podrá ver la relación de Luis Miguel y Michelle en dos momentos de su vida: cuando su hija era aún una niña y cuando ya es una adolescente, con la que discute un poco más.



En esta entrega también se conocerá a Sergio, el hermano más pequeño de los Basteri y quien nunca volvió a ser mencionado luego de que Marcela desapareciera en la primera temporada.



Luis Miguel llega a él luego de enterarse de que a su hermano, desde muy pequeño, la familia de Lusito Rey intentaba hacer lo mismo que hicieron con él: meter al pequeño Sergio en el mundo musical, ya que el hermano menor también tenía dotes como cantante.



Pero, como los fanáticos saben, el mismo Sol de México impidió esto e incluso se llevó a Sergio a vivir a Guadalajara, para apartarlo de las cámaras y permitir que su hermano tuviera una vida normal. La gente desconoce si el cantante tomó esta decisión por celos o por proteger a su hermano, pero se espera que esa zona gris sea disipada en la serie.



Lo que sí ya ha revelado esta temporada es la verdad (conocida en el mundo real) sobre lo que le pasó a Marcela, la madre de los hermanos Basteri, y también el motivo por el cual Luis Miguel decidió no hacerlo público.

Música y dinero



Siguiendo como es de esperarse con el desarrollo musical de Luis Miguel, esta temporada la serie aborda dos discos muy importantes en la vida del artista: ‘Navidades’, el cual según la serie no fue un álbum sencillo de grabar, y ‘Aries’, en el que se encuentran los mayores éxitos del cantante y que ahora la serie confirma que fue un disco dedicado a su madre Marcela.



A la serie llega el personaje de Kiko Cibrián, músico, compositor y arreglista y productor musical mexicano que empezó a trabajar con Luis Miguel en 1990, como su guitarrista de cabecera, sobre todo en conciertos, y que más adelante sería quien se encargaría de producir del disco Aries de Luis Miguel, como lo muestra la serie.

También se presenta a Patricio Robles, un personaje ficticio, inspirado en Mauricio Abaroa, quien representó a Luis Miguel entre 1993 y 1995, después de la muerte de Hugo López. Abaroa, en la vida real, fue el responsable de que Luis Miguel lograra colaborar en el álbum duetos dos de Frank Sinatra en 1994 y que, gracias al trailer de esta temporada, se sabe que el encuentro se tratará en la serie.

El tercer hermano

Axel Llunas, hijo del cantante español Marcos Llunas y nieto de Dyango, dejó de ser un espectador de la serie de Luis Miguel y en esta segunda temporada interpreta el papel de Sergio Gallego Basteri, el hermano menor del Sol de México. El hermano de Axel, Izan Llunas, quien en la primera temporada diera vida a un inocente Luis Miguel, en esta oportunidad no está en la producción.

¿Cómo se siente al comenzar su carrera como actor en una serie como la de Luis Miguel?



Esto es un paso super grande. La gente suele empezar con pasos pequeños como anuncios o cosas así, pero empezar con esta serie es como un sueño, algo imposible de creer.

¿Cómo fue el proceso para que lo eligieran?



Yo hice un año de actuación y mi padre a los de la serie les contó que tenía otro hijo menor. Hicimos unos videos para enviarlos y ver si era lo que ellos querían y me dijeron que sí. Al principio me dije que me iba a esperar, porque tal vez elegían a otro o algo, pero después de que dicen que sí y confirmaron que me querían, estaba apunto de llorar y gritando muchísimo.

¿Qué es lo que más le gusta de actuar?



Tener la oportunidad de conocer a otras personas, viajar y también me gusta mucho poder ser otra persona. Probar otros saberes. Es un sentimiento raro, me gusta mucho actuar.

¿Cuál es su proceso para entrar en la piel de su personaje?



Me ayudaron mucho Diego Boneta y Juanpa Zurita, porque ellos ya tienen más experiencia y me dijeron “tranquilo, yo estoy aquí y si te pasa algo, pues repites la escena”, y todo salió bien.

¿Siempre quiso ser actor?



Yo había decidido que quería ser actor hace como tres años. Yo ya hacía actuación y practicaba.

Cómo es ser un niño artista, ¿no te abruman los extensos horarios de rodaje o la imposibilidad de verte con tus amigos?



Sí, mis amigos me molestan mucho diciéndome “ja, ja, Sergio, ven aquí”, por la serie. Pero se siente muy bien actuar, y salir en la serie a los 12 para mí es muy especial y un paso muy grande en mi carrera.

¿Está listo para otro proyecto o esperará?



Estoy esperando proyectos con las manos abiertas, pero por ahora en el ámbito actoral no tengo ningún proyecto, pero sí tengo una canción para YouTube que saldrá dentro de poco y que la grabé con un colombiano llamado Óscar, la canción se llama ‘Un ratico más’.

¿Qué le gusta más, ser actor o ser cantante?



Me gusta más actuar, porque lo de viajar y estar con otra gente y en nuevos papeles, todo lo que tenga que ver con actuar me gusta más. Pero también disfruto mucho el cantar y me gusta estar en clases de canto y cosas así. Pero si tuviera que elegir para futuro, prefiero actuar.

La historia del sol

Luis Miguel Gallego Basteri, conocido a nivel internacional en el mundo de la música simplemente como Luis Miguel, nació el 19 de abril de 1970 en Santurce, San Juan, Puerto Rico, aunque su niñez la pasó principalmente en España y México. En este último país fue donde pudo alcanzar la fama.



Luis Miguel es el hijo mayor del cantante español Luisito Rey y la modelo italiana Marcela Basteri. El matrimonio tuvo otros dos hijos, Alejandro y Sergio. El primero pasó toda su infancia y adolescencia en compañía de Luis Miguel, pero Sergio, el menor, estuvo más alejado de sus hermanos, en un principio por deseo del padre Luisito y después por decisión del mismo Sol de México.



La carrera musical de Luis Miguel empezó a muy corta edad (con solo 10 años) de la mano de su padre, quien era un músico frustrado que viendo el talento de su hijo lo abandonó todo y volcó todas sus fuerzas en hacer triunfar al pequeño, por medio de cualquier medio necesario.



El 29 de mayo de 1981, con tan solo 11 años, debutó con su actuación en la boda de la hija del por entonces presidente mexicano y un año después, editaba su primer disco, 1+1=2. Este fue el comienzo de una trayectoria artística excepcional, que hoy, a sus 51 años, recopila más de 30 títulos, entre discos de estudio, recopilatorios y especiales, dos películas ‘Ya nunca más’ y ‘Fiebre de amor’, y toda clase de reconocimientos, dicen que más de 120, principalmente por todo Latinoamérica, entre Grammys, Grammys Latino, Billboard, Latin American Music Award, la Antorcha de Plata en el Festival Viña de Mar de Chile, entre otros.



En el amor, Luis Miguel siempre fue un rompecorazones. A lo largo de su vida ha mantenido sonadas relaciones con artistas como Mariah Carey, Sofía Vergara, Issabela Camil, Brigitte Nielsen y Aracely Arámbula (quien hará parte de la tercera temporada de Luis Miguel), actriz con quien se casó y tuvo a dos de sus hijos, Miguel y Daniel, que nacieron casi una década después de su primera hija, Michelle, a quien tuvo con Stephanie Salas, y a quien tardó años en reconocer.



Sin embargo, ahora en la adultez, Luis Miguel ha buscado alejar su vida privada de los medios. Es por eso que tras su último concierto en 2019 en Estados Unidos, pocos saben el paradero del Sol de México, pese al gran éxito que ha vuelto a tener luego del lanzamiento, un poco retrasado, de la segunda temporada de la serie de Netflix.

Nuevos personajes

Mauricio Ambrosi: personaje ficticio basado en Alejandro Asensi, quien en la vida real era de los más grandes amigos de Luis Miguel, de quien en 1995 se convirtió en su representante, después del despido de Mauricio Abaroa. Alejandro Asensi también se le recuerda por haber salido con Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel. El romance será mostrado en la serie.



José Pérez, personaje real de quien Luis Miguel se alejó, porque fue gracias a él que el cantante entró en demandas y en problemas de contratos por hasta casi cuatro millones de dólares, uno de los temas principales de esta temporada.



Kiko Cibrián, guitarrista y productor de El Sol de México, llegará en esta temporada a ayudar a Luis Miguel con su álbum ‘Aries’. Pero, un dato curioso es que Cibrián es, en la vida real, el productor musical de la serie de Netflix desde la primera temporada. Ya que él es el productor que más ha trabajado con Luis Miguel, el mismo actor Diego Boneta lo pidió exclusivamente para el proyecto.