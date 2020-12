Las apuestas de Amazon para vencer a Netflix y Disney+

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El reto de mantener cautivo a sus suscriptores ha aumentado con la llegada de Disney+ a América Latina, por lo que para este mes de Amazon Prime Video ha reforzado su programación y número de estrenos.



Uno de los primeros será este 3 de diciembre con ‘Can You Keep a Secret?’, una historia donde en medio de lo que parece ser una tragedia aérea, Emma le cuenta todos sus secretos a un extraño en el avión. Al menos ella pensó que era un extraño, pero después conoce a Jack, el nuevo director de su compañía, quien ahora conoce todos los detalles vergonzosos de su vida. Una película está basada en la novela bestseller del New York Times.



El 10 de diciembre, ‘The Wedding Year’, donde una mujer de 27 años que tiene fobia total al compromiso pone a prueba su relación cuando ella y su nuevo novio asisten a 7 bodas en un año.

Puede leer: J Balvin, artista colombiano más escuchado del año en Spotify

Al día siguiente, ‘Salvajes’, el estreno de una serie que es un drama de supervivencia, sobre un grupo de chicas adolescentes con diferentes antecedentes que deben luchar por sobrevivir después de que un accidente aéreo las deja varadas en una isla desierta.



Ese mismo día, ‘I'm Your Woman’, un drama criminal ambientado en la década de 1970, en donde una mujer se ve obligada a huir después de que su esposo traiciona a sus socios, enviándola a ella y a su bebé en un viaje peligroso.



El artista español Alejandro Sanz estrenará el documental ‘El mundo fuera’ con una nueva perspectiva a los históricos acontecimientos vividos durante el año 2020, a causa de la pandemia de COVID-19.



Los estrenos continuarán el 15 de diciembre, para los fanáticos de las historias de mundos y criaturas mágicas con la segunda parte de ‘Fantastic Beasts’ con más aventuras del magizoólogo Newt Scamander.



Al día siguiente, ‘The Expanse’, basada en los exitosos libros de James S.A. Corey. Sucede en el futuro en donde la humanidad ha colonizado el sistema solar y la gente de la Tierra, Marte y el Cinturón de Asteroides han sido una oposición entre ellos durante largo tiempo. Cuando la tripulación del Rocinante descubre tecnología ancestral extraterrestre, una conspiración emerge, una que llevará al sistema solar al borde de la guerra.



Con una historia divertidamente misteriosa, el 17 se estrena ‘La Pachanga’, que en una fiesta familiar, nunca debes perderte de la buena música, diversión, amor, bebida e incluso de un asesinato. También se estrenará ‘The Poison Rose’, inspirada en las historias clásicas del género noir, donde John Travolta interpreta a Carson Phillips, un ex jugador de fútbol que se volvió investigador privado quien es contratado para investigar la falta de noticias de la acaudalada Barbara Poole.



‘El Cid’ llegará el 18 de diciembre, la historia del hombre tras la leyenda. Un épico viaje, de niño a héroe de guerra y de escudero a Rey; mientras intenta encontrar su lugar dentro de la compleja monarquía que intenta controlarlo. Ese mismo día se estrenará ‘Home Office: Un especial de Mirreyes Vs. Godínez’, una historia con la que muchos se podrán identificar, llena de momentos en los que no podrás parar de reír.



Para el 21 de diciembre se estrenará ‘Aquaman’, mientras que el día 24, ‘The Secrets We Keep’, una historia en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con una mujer (Noomi Rapace), está reconstruyendo su vida en los suburbios con su esposo (Chris Messina), y secuestra a su vecino (Joel Kinnaman) buscando venganza por los atroces crímenes de guerra que cree que cometió contra ella.

El 25 de diciembre se estrenará ‘Sylvie's Love’, una historia que te demostrará lo que es el amor ante las distintas situaciones de la vida. Una mujer que trabaja en la tienda de discos de su papá en Harlem a finales de la década de 1950 conoce a un aspirante a saxofonista.