La Valdiri, Yina Calderón y otros influencers que han hecho fiestas en cuarentena

Alejandro Cabra Hernandez

A la fiesta de cumpleaños de una instagramer caleña que se desarrollaba al sur de Cali con unas 30 personas y que tuvo que ser intervenida por la policía de la ciudad, se suman otras reuniones recientes de Andrea Valdiri y Yina Calderón que también las tiene en el ojo del huracán.



No obstante, no son solo ellas quienes 'se han pasado por la faja' a la cuarentena y han hecho reuniones en donde no se respetan las medidas de aislamiento y de bioseguridad para evitar el aumento de los contagios de covid-19 en el país.



Lea también: La 'ostentosa' fiesta de una instagramer que descubrieron este viernes en el sur de Cali



También ha sido ese el caso de la Liendra, quien celebró el mes pasado su fiesta de cumpleaños, y de Luisa Fernanda W, que decidió celebrar un baby shower en plena pandemia. Conozca los casos.

A la Valdiri los vecinos le echaron la policía

Este jueves, las autoridades en Barranquilla fueron alertadas sobre una supuesta fiesta en la casa de Andrea Valdiri, exseñora Colombia. Usuarios en redes sociales infirieron que se trataba de una celebración por los posteos realizados por Valdiri en su cuenta de Instagram.

@AtlanticoEmi@zonacero@alcaldiabquilla@LaRedCaracol por redes corren unas imágenes y se puede ver a la señora Andréa Valdiri en una fiesta por fuera de su domicilio con varias personas Espero que así como le dieron látigo a marcela García se tomen las acciones con esta señora pic.twitter.com/EKvUaM8jFB — Katafoca26 (@katafoca26) July 22, 2020

Sin embargo, posteriormente se conocieron unos videos en que un policía le avisa a la modelo que no hay nada por fuera de orden, y le pide disculpas por las molestias ocasionadas.



Aunque la atlanticense manifestó que la celebración se desarrollaba con las personas con las que ha pasado la cuarentena, algunas personas se han quejado, pues consideran que la ley debe aplicar para todos.

Yina Calderón, otra vez en el ojo del huracán

Otra de las influencers que constantemente es objeto de polémica es Yina Calderón. Los ataques de turno llegan por una de sus habituales 'putifiestas' (como ella misma las define).



En esta ocasión, visiblemente ebria, tiró al piso al cantante popular Luis Alberto Posada,mientras este interpretaba una de sus canciones. Pese a los intentos del artista por continuar su presentación, Yina se lo impidió y le manifestó que no le importaba lo que pensara la esposa de Posada.



La Liendra celebró su cumpleaños 21 con una gran fiesta

Dos motivos han hecho a La Liendra (Mauricio Gómez) el blanco de las críticas en la cuarentena: primero, un accidente en su pueblo natal, La Tebaida, cuando atropelló a un motociclista y al parecer, intentó volarse. El segundo, la fiesta para celebrar su cumpleaños número 21 en el pasado mes de junio.



Gómez organizó una gran fiesta en su finca, ubicada en cercanías a Pereira (Risaralda). Ese mismo 17 de junio compartió fotos y videos del evento, para el que alquiló inflables y realizó otras actividades donde compartió con familiares y amigos.



La Liendra realizó una gran fiesta en cuarentena. Foto: Tomada de Instagram

A Luisa Fernanda W 'le dan palo' por fiesta en pleno embarazo

A finales de junio, la instagramer Luisa Fernanda W fue criticada al reunirse, junto a su pareja Pipe Bueno, con varios amigos para un asado en el que celebraron el embarazo de ambos. Por esos días, también confirmaron el sexo de su bebé: será masculino.