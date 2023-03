La mejor 'playlist' para celebrar con música el empoderamiento femenino en el Día de la Mujer

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, y para conmemorarlo compartimos un listado de aquellas canciones que grandes artistas a nivel mundial, han compuesto sobre empoderamiento femenino. Letras que inspiran a otras, que las impulsan a alzar la voz, a tomar valor, a ir tras los sueños y a luchar por ellos.



Y como dice Julieta Venegas en su tema Mujeres, "Las mujeres se están revelando. Los hombres no saben que hacer. Todas las fechas en movimiento. Las reglas se vuelven a hacer".



Lea aquí: Los mejores tours para celebrar a mujeres ilustres del mundo



Aquí, una play list en honor a ellas.



Miley Cyrus - Flowers



La cantante de “Flowers” ha aprovechado su fama para pronunciarse en contra de los prejuicios y las injusticias sufridas por jóvenes sin hogar y LGBT, además de otros grupos vulnerables. En 2014 fundó The Happy Hippie Foundation, una organización sin fines de lucro que, gracias a las donaciones, financia programas de prevención, servicios de apoyo para la creación de bienestar a largo plazo, y educación pública.

Bebe - Ella



María Nieves Rebolledo Vila, más conocida como Bebe, les recuerda a las mujeres con esta canción que “Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabio querer. Hoy vas a mirar pa' lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira como pasa". El tema buscar reforzar la autoestima de las mujeres, y en especial de aquellas que han sido vulneradas. Bebe canta con el corazón, y eleva la voz por otras, pues sufrió, junto a su familia, el dolor y la pérdida, a causa de un feminicidio.

Alicia Keys - Girl On Fire

"Parece una chica, pero es una llama. Tan brillante que puede quemar tus ojos. Mejor mira para otro lado. Puedes intentar, pero nunca olvidarás su nombre. Está en la cima del mundo", canta Alicia Keys, en lo que ha sido uno de sus más aclamados éxitos musicales a nivel global, desde que lanzó la canción en 2012. El tema es un grito de fortaleza, una metáfora en la que arde una mujer empoderada, que aunque siente la “catástrofe” sabe que puede volar.

Beyonce - Run the Wolrd



Entonando la frase “soy representante de las chicas que se apoderan del mundo” y “esto va a todas las mujeres que lo consiguen”, Beyonce se ha convertido en una poderosa voz femenina, que sabe que las mujeres son y serán las que dominen el mundo. En su videoclip, Beyonce lidera una batalla en la que ganan las mujeres.

Katy Perry - Roar



Este tema musical de Katy Perry, habla de la liberación después de una relación dominante, y según la artista, la canción surgió tras someterse a terapia para superar el divorcio con Russell Brand. "Me tiraste al suelo, pero me levanté. Prepárate, porque estoy harta. Lo veo todo ahora. Tengo el ojo del tigre, soy una luchadora bailando a través del fuego. Porque soy una campeona y me vas a escuchar rugir más fuerte, más fuerte que un león". Un himno que invita a las mujeres a sentir su poder y liberarse de aquello que ya no les hace bien.