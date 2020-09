La lucha por el mercado del streaming

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Desde que comenzaron a aparecer nuevas plataformas digitales con servicios a la carta, la televisión tradicional dejó de ser el principal medio de entretenimiento para las familias del mundo que, ante la cuarentena provocada por el coronavirus, y con suficiente tiempo de ocio, se dejaron seducir por los contenidos originales en línea a toda hora y en todo lugar.



El nuevo auge del afamado streaming, que efectivamente impactó en los números de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, entre otros, no solo revolucionó para siempre el consumo de medios, cambiado las emisiones en directo por el video bajo demanda, sino que también inició una “batalla” campal a la conquista de nuevos usuarios y el negocio del entretenimiento audiovisual con la llamada “guerra del streaming”.



Una guerra que acapara hasta el momento, el gigante de Netflix con presencia en 190 países, más de 183 millones de personas con membresías de pago en todo el mundo y con ingresos por más de 20.160 millones de dólares tan solo en 2019, a la que le han seguido los pasos otras grandes compañías como Disney, quien hasta ahora, había monetizado su contenido a través de terceros.



La compañía, que dejó de estar disponible en el catálogo de Netflix y Amazon Prime este mes, recientemente lanzó su plataforma streaming Disney+, y desde el 17 de noviembre podrá ser vista en Latinoamérica, siendo el destino exclusivo de producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.



Entretanto, otros como la reconocida cadena de televisión HBO y Apple, se lanzaron al ruedo con HBO Max y Apple Tv+ a fin de diversificar sus fuentes de ingresos, frenar la pérdida de clientes y, entrar al apetecido mercado streaming.



Esta última y acaudalada compañía, dispuso de 285.000 millones de dólares para comenzar con las primeras producciones en línea y contrató a estrellas como Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow, entre otras.

Le puede interesar: ‘The Walking Dead: World Beyond’ llegará a Colombia el 5 de octubre



De hecho, en poco tiempo, Apple sobrepasó a Hulu y se convirtió en la primera plataforma en obtener varias nominaciones a los Globos de Oro en su primer año de lanzamiento (2019) y llevándose dos galardones por ‘The Morning Show’.



Tanta es la competencia, que, la plataforma de videos en streaming Netflix abrió, de forma gratuita, parte de su catálogo sin necesidad de registrarse o contar con una suscripción paga.



Como parte de su estrategia comercial, los usuarios pueden ver los primeros episodios de algunas de las series más conocidas de Netflix como ‘Stranger Things’, ‘Élite’, ‘Nuestro planeta’, ‘Así nos ven’, ‘Grace and Frankie’ o ‘Love is blind’, así como algunas películas y documentales.



Lo cierto es que, aunque los canales de televisión tradicionales siguen vigentes, deberán ajustarse a las nuevas demandas de los usuarios, quienes ya no esperan por producciones programadas, pero sí por contenidos atractivos y de excelente calidad para todos.



Mientras que los competidores streaming deberán seguir ganando seguidores pagos en sus plataformas, generar mayor contenido audiovisual de calidad y por supuesto, mayor inversión.



Esto supone, que los usuarios deberán prepararse para costear más de tres servicios de streaming a la vez, ante la gran oferta audiovisual que llega con estas compañías.

Generación a un click



De acuerdo a un informe del World Economic Forum, durante los primeros seis meses del año, el consumo de medios cambió, presentando en varias categorías un importante crecimiento.



People Media, una de las empresas líderes en conectar marcas con personas a través de publicidad digital, analizó la encuesta global frente al comportamiento local y entre sus conclusiones está el importante incremento en el consumo de contenido digital en los millenials (23 a 37 años), quienes participaron con el 51% en videos online, el 31% en videojuegos y el 38% de servicios de televisión online o streaming.



“En las generaciones z y millenials los formatos de música online, transmisiones en vivo y las noticias digitales presentaron una importante consolidación. Los millennials, por ejemplo, aumentaron el consumo de plataformas de video bajo demanda en un 41%”.



Nuevas plataformas Streaming



Latinoamérica



HBO Max : aunque el servicio streaming de HBO Max se lanzó en mayo de este año, la plataforma de entretenimiento online, no llegará a Colombia hasta el 2021.



Disney Plus: la plataforma que tendrá contenido exclusivo de Disney, Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic, llegará a Colombia en noviembre de este año.