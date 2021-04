La innovadora propuesta de 'moda ambiental' con la que una colombiana conquista en Europa

Erika Mantilla

Gabriela Grajales es una de esas mujeres colombianas que gracias a su talento y visión ambiental, hoy destaca en el mundo de la moda europea. Y es que esta multipremiada pereirana, a la que muy pocos conocen en este, su país natal, deja huella en una de las industrias más contaminantes del mundo con un mensaje que trasciende fronteras.



“Estamos en un momento de gran conciencia ambiental debido al inminente daño que está sufriendo hoy nuestro planeta. La fast fashion es una de las causas de este lamentable panorama ya que es la segunda industria más contaminante del mundo después del petróleo. Por esa razón quise aportar mi granito de arena a través del diseño responsable. Hoy busco de todas las formas posibles minimizar el gran impacto ambiental y transmitir así un mensaje positivo que motive a las personas a que se unan al cambio para preservar y mejorar la salud de nuestro planeta”.



Ella, que con propuestas de diseño de alta costura, elaboradas en cápsulas de café recicladas, ha conquistado los escenarios más relevantes del diseño contemporáneo iberoamericano y obtenido premios como el ‘Best Outfit Design’ del certamen BIAAF (Bilbao international arts and fashion), en 2018, donde participaron cerca de 1700 diseñadores provenientes de 80 países.



Ese mismo año, la Semana de la Moda de Madrid le otorgó otro reconocimiento a su trabajo con el premio Momad Talents, y un año después, 2019, presentó en Sevilla la colección Éter, con la cuál continuaba la propuesta de ‘upcycling’, pero esta vez implementando tejidos orgánicos, que le dieron el premio ‘Más mujeres’ del certamen CODE41.

Este año, la colombiana expuso una de sus propuestas ‘Éter’ en la Bienal Iberoamericana de diseño, la cual tiene siete ‘looks’ hechos a base de 10.000 cápsulas de café y tejidos orgánicos derivados del plátano y de la celulosa de madera, algodón orgánico, pétalos de rosa, entre otros, apuesta que se robó las miradas del evento que tiene lugar cada dos años en la Central de Diseño de Madrid, una de las citas más importantes del sector. Su historia de amor con la moda, cuenta, comenzó gracias al gusto de su madre por la costura; fue ella quien llevó a casa su primera máquina de coser, y quien le permitió a Grajales explorar a sus anchas la creatividad. “Luego de tener la máquina en casa me entró curiosidad por aprender a usarla. Así que comencé desmontando camisas de mi papá y convirtiéndolas en vestidos”, comenta la diseñadora que, cuando sintió la necesidad de abordar elaboraciones más complejas, comenzó a tomar cursos de patronaje en Pereira.



“Así empecé a crear colecciones y participar en desfiles en la ciudad. Estuve mucho tiempo diseñando prácticamente de manera autodidacta, y en el 2011 me fui a Argentina a estudiar diseño de moda y experimentación textil en Buenos Aires”.



Luego de eso migró a España, donde despertó la curiosidad por todo lo relacionado a las prácticas sostenibles, “empecé a buscar información, asociaciones, charlas, y cursos relacionados con la sostenibilidad, quería hacer las cosas de una manera diferente”, resalta.



Fue gracias a su esposo, y a su amor por el café, por quien descubrió la gran contaminación que las cápsulas de café provocan al entorno. “Las personas no saben reciclarlas, las echan con los desechos orgánicos o con el plástico, y son de aluminio. Entonces empecé a guardarlas, fue un trabajo en equipo. Hice una campaña de recolección y reciclaje, en la que incluso mi familia ayudó”, cuenta Grajales, quien ahora, no solo trabaja con cápsulas de café para diseño de vestuario, pues también utiliza PLA, (un derivado del maíz) o filamentos de origen reciclado para construir accesorios en impresoras 3D.



