La historia de fe que mantiene unidos a los Montaner

Natalia Moreno Quintero

A los Montaner los une no solo un apellido y la pasión por la música, sino también el amor y la fe en Dios. Abuelo de cuatro niños de sus hijos Alejandro y Héctor y con 40 años de trayectoria, el cantautor argentino nacionalizado venezolano, Ricardo Montaner lanza ‘Fe’, conversación con Dios, narrada en 11 tracks. Allí canta Evaluna una versión de ‘La gloria de Dios’ con la Filarmónica de Praga, y sus hijos Mau y Ricky y su yerno, el colombiano Camilo, compusieron algunos temas.



En octubre próximo la familia Montaner protagonizará su reality. “Lo empezamos a grabar hace un par de meses. Lo último que se grabó fue Evaluna en Colombia con Camilo, ya estamos armando las primeras secuencias y muy cerca de afinar las fechas de estreno y los canales de difusión. Mis hijos me han dado una dosis extraordinaria de amor, no soy de darles consejos en lo artístico a los que se inclinaron por este medio, ellos han ido mirándome, pero hay cosas que no puedo vivir por ellos, las han descubierto por sí mismos”, dice este hombre de fe.



El 31 de julio ofrecerán un concierto en familia, adelanta el ganador del Grammy Latino a la Excelencia: “la gente verá lo que pasa en casa, que empiezan Mau y Ricky a cantar ‘Desconocidos’ y nos pegamos todos o que Camilo canta ‘Ropa Cara’ y Marlene y yo le hacemos coro. Estarán las cámaras del reality tomando imágenes. Hemos hecho contenido en Argentina, Colombia, acompañarán a Camilo y Evaluna en su gira por Europa”.

Lea además: Feid, J Balvin, TIMØ y más música nueva de este fin de semana

¿Cómo llega a ‘Fe’, influyeron sus hijos en el sonido fresco de este álbum?

​

Estar actualizado se lo debo en gran parte a mis hijos y a los amigos que han traído a la casa. Los productores de mis últimos álbumes son los amiguitos de mis hijos, me he asociado con gente nueva, con una calidad humana maravillosa, que están actualizados de lo que está sucediendo a nivel musical en el planeta. Los artistas no podemos quedarnos quietos, la única manera de que la gente en el tiempo continúe apoyándote es actualizándote y no quedarte atrás. Hay defensores de que “no hay como el tiempo pasado”, pero yo pienso que en la vida como en la música, lo mejor viene apenas y hay que estar abierto a todo, siempre y cuando no le faltes el respeto a tu esencia principal, que son las canciones de amor.



¿Es muy abierto a todo tipo de música?

​

Disfruto mucho haciendo música y escuchando todo tipo de música, es un nutriente para el artista. Tú encuentras tu camino, tu estilo, tu forma, en la medida en la que escuches diferentes géneros e influencias que puedan permitir que desarrolles tu propia manera de escribir o de cantar. El sonido de la balada que hago o del pop, es como el bluejean, se inventó hace más de cien años, con una tela muy dura e incómoda, y la gente sigue usándolo, le han cambiado la tela, es más suave y la forma, ya se usa strech, desteñido, pero al final es un bluejean. Eso pasa con el pop, puedes darle cualquier tipo de forma, llámalo cubano, balada, trap, como quieras, pero al final es pop. Y me siento muy bien con eso, no me agrede, ni cambia mi esencia de toda mi vida.



¿Qué emociones surgieron a medida que realizaba este álbum?

​

Jamás me había pasado que yo escribiera una canción a capela, normalmente recurro a la guitarra o me junto con alguien y escribimos una canción. Pero me ha ocurrido esta vez, he escrito una canción en conexión con Dios, en mi oración de la mañana, caminando por la orilla de la playa. Y me pasó yendo hacia el estudio, iba manejando sin tener idea de qué era lo que iba a grabar, una melodía me viene a la cabeza y empecé a darle vueltas, estacionado frente a un semáforo grabé un mensaje de voz y le dije a mi arreglista “ve desarrollando esto con el piano” y cuando llegué, él ya tenía una vuelta hecha con lo que le había tarareado. La canción ‘Alabanza’, la escribí a la orilla del mar, orando una mañana, me puse a cantarla a capela y se convirtió en el track de cierre del álbum. Así actúa Dios.



¿Cómo nace la canción con Juan Luis Guerra?

​

‘Dios así lo quiso’ al principio no tenía tanto caribe, era más baladosa, no la había pensado para hacer un dúo. En el estudio, Yamil (Martínez), mi amigo, le empezó a meter algunas cosas que la acercaban a la cumbia y a la bachata, y adquirió un aire diferente y cuando ya lo oímos mezclado, me empezaron a decir “esta canción la tienes que hacer a dúo con Juan Luis y la gente te lo va a agradecer porque lo están esperando”. Yo que soy entregado al desparpajo, le escribí a Juan Luis, le mandé la canción y le dije: “siento que este es el tema que nos puede juntar por primera vez y me encantaría que vinieras a cantar conmigo en mi nuevo álbum dedicado a Cristo. Juan Luis no me hizo esperar, me escribió: “por supuesto que sí” y creo que quedó hermosa la canción.

Ricardo Montaner, cantautor venezolano. Especial para El País

¿‘Fe’ es lo que falta en este mundo que atraviesa por una pandemia?

​

Este álbum es totalmente esperanzador. Esta pandemia nos ha enseñado que no somos los que tenemos el control remoto de la vida, que el control lo debe tener Dios y que es imposible seguir transitando la vida con una bandera que dice ‘yo no creo en nada’. Después de un año y medio que llevamos en este trance interminable, de segundas y terceras olas y de gente cercana que se va yendo, sabemos que el único que nos puede sacar de esto es Dios, sin lugar a duda. Y yo le creo porque Él todos los días renueva sus misericordias por la gente que lo ama. Hacer este álbum era una necesidad personal y acude a los corazones que tienen la misma necesidad pero aún no se han enterado.



¿Cómo hace para no perder la fe y sonreír con paz, pese a la tormenta?

​

No soy míster fe. Pero hay ciertas cosas que te da la fe, que no las consigues en otro lado, que a pesar de que estés atravesando una tormenta, Dios te da una paz maravillosa que te permite pasar la tormenta sin que salgas destruido, sino fortificado, con más seguridad, quizás no te evite Dios la lluvia pero te da un paraguas para que no te empapes.



¿Cómo ha transcurrido este día de lanzamiento a medios de su álbum?

​

Hoy me levanté a las 6:00 a.m., en Nueva York, hacía un frío bárbaro, ya mi esposa se había levantado, como siempre, mucho más temprano que yo y mi álbum había salido a las 12:00 de la noche. Me cepillé mis dientes, salí de mi habitación, fui a la sala y lo puse a sonar, mientras Marlene oraba con su biblia y yo hacía el café. Esa experiencia de escucharlo sin parar ni darle play, con mi familia, fue un momento espiritual maravilloso. Lo cerré con una oración que hizo Marlene dándole gracias a Dios por este álbum, que va dedicado a Él. Hice ejercicios de estiramiento y nos fuimos a caminar 40 cuadras para ir desayunar y nos regresamos caminando. Llegué con el tiempo contado para bañarme, vestirme y estar más o menos peinadito para esta rueda de prensa. Minutos antes saltaron a mi cama Camilo y Evaluna, que anteayer llegaron a Miami, desde Colombia, se montaron hoy en un avión y se vinieron para sorprenderme y estar conmigo el día del lanzamiento. Tenemos un maravilloso amor entre todos, me siento muy privilegiado.



¿Sus hijos no lo han decepcionado?

​

Nunca, ninguno. El mejor regalo que puedo tener como papá es que todos mis hijos lejos de decepcionarme, me han sorprendido todavía más de lo que yo esperaba de cada uno de ellos y eso me hace sentir muy, pero muy feliz.

En familia

El cantautor colombiano Camilo Echeverry quiere llegar a sus 40 años de trayectoria tan vital y vigente como su suegro, a quien admira y agradece el apoyo. “Él fue de las primeras personas que se fijó en aquellas canciones que yo empecé a escribirle a su hija y se enamoró de ellas”.

En la coproducción de ‘Fe’ intervinieron grandes de la música: Darío Moscatelli, Richi Lopez, Julio Reyes Copello, Yasmil Marrufo y JonTheProducer. Fue grabado en Miami y Praga, donde se integraron las cuerdas.

El primer sencillo ‘Amén’ donde Ricardo cantó al lado de su familia, cuenta con más de 152 millones de reproducciones en YouTube, y el segundo: ‘Dios así lo quiso’ con Juan Luis Guerra, tiene más de 20 millones de reproducciones.

Para el lanzamiento del álbum en Nueva York, las pantallas del Times Square proyectaron la portada de ‘Amén’ y cada 30 minutos, un video de ‘Fe’.

‘Amén’, ‘Dios así lo quiso’, ‘Alabanza’ y todos los temas del álbum han sido versionados en varias iglesias en Iberoamérica.



Evaluna y Marlene

Evaluna actúa y crea las canciones en la serie Club 57, que protagoniza y dirigió buena parte de los más recientes videos de Camilo, como hace su mamá con los videos de Ricardo Montaner. “Si tuviera una máquina del tiempo como en la serie Club 57, me encantaría viajar a la época en que mi madre dirigía los videos musicales de mi padre y aprenderle todos sus trucos”.

”Marlene y yo somos uno y las canciones que escribo es como si las escribiéramos los dos, los videos que me hace son únicos. Hizo los de los 11 tracks y me tienen encantado. ‘Fe’ pasó por el filtro de la señora Montaner”: Ricardo.

Ricardo Montaner, Evaluna, Mau & Ricky y Camilo, en concierto vía streaming, el 31 de julio a las 8:00 p.m., desde el auditorio Altos de Chavón en República Dominicana. Repite el 1 de agosto. Info: losmontanerlive.com