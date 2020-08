La gastronomía colombiana que destacó Netflix en 'Street Food'

Natalia Moreno Quintero

De los mismos creadores de Chef’s Table, un programa que presentaba chefs característicos de la cultura de cada país, el año pasado llegó a la plataforma una nueva versión, Street Food, un programa que buscaba mostrar lo mejor de la culinaria callejera de cada país.



La tercer temporada de Street Food se realiza ahora en Latinoamérica y por primera vez, un programa con este formato, grabó la culinaria colombiana y la encargada de mostrarlo fue Luz Dary, una chef de la plaza de mercado La Perseverancia de Bogotá.



Hablamos con Brian McGinn, productor de Street Food, sobre su encuentro con la comida colombiana y lo nuevo de Street Food Latinoamérica.

¿Considera que en la comida callejera reside el corazón de las ciudades?

​

Absolutamente. Pasamos los últimos cinco años viajando por el mundo haciendo Chef’s Table, conociendo gente asombrosa y notamos que cada vez que preguntábamos por un lugar donde realmente les gustara comer, nueve de cada diez veces nos recomendaron un puesto de comida callejera.

Para mí, lo que pasa es que los sitios de comida están definidos por la clase o por todas las cosas con las que buscan separarnos entre nosotros, y una de las cosas que es asombrosa de la comida callejera es la democracia: en un puesto de comida callejera puedes encontrarte todo tipo de gente, de todas las clases sociales.

Creo que la comida callejera es la forma perfecta de unir a las comunidades y llegar a conocer mejor al mundo. En ella puedes ver la diversidad cultural que hay en el planeta y también lo que nos conecta entre nosotros.



¿Es la primera vez que prueban la cocina colombiana?

​

Sí.



¿Cuál es su opinión sobre la comida colombiana?

​

La amé. He estado intentando hacer ajiaco, desde que regresé a casa.

Una de las cosas que yo no sabía, era la variedad y la cantidad de sopas que tiene la comida colombiana. Eso fue asombroso. Para mí las sopas son el corazón de la comida de Colombia. Sentí que son algo único y cool y espero que muchas personas puedan llegar a experimentar lo mismo que yo al viajar allá, claro, luego del Covid.



¿Cuál fue el aspecto más impactante sobre la comida callejera colombiana y sobre los chefs de comida callejera de Colombia?

​

Creo que me gustó mucho la plaza de mercado La Perseverancia, donde puedes ir y encontrar comida de todas partes de Colombia. Eso es algo que es raro de encontrar, entonces fue muy chévere toparme con este lugar, donde puedes experimentar la culinaria de diferentes regiones.

También me sorprendió encontrar que la comida colombiana es más diversa de lo que la gente podría llegar a pensar, viéndola desde afuera. Y eso es algo que le queríamos demostrar a la comunidad internacional en el programa.



¿Cuál cree que sea el futuro de la comida callejera, luego del Covid-19?

​

Si hay algo que hemos aprendido después de pasar tanto tiempo con los chefs callejeros, es la gran perseverancia que necesitan: Es tan difícil el simple hecho de empezar el negocio, de hacerse un nombre y de hacerlo rentable. Tengo la esperanza de que este grupo de personas serán capaces de sobreponerse al obstáculo ‘Covid’, de la misma forma que lo han hecho con otras complicaciones.



¿Encontró alguna conexión entre la comida callejera de los países de Latinoamérica?

​

Lo que encontramos es que hay ciertas coincidencias. Puedes encontrar arepas y empanadas en toda Latinoamérica, pero en cada país el plato cambia y evoluciona.

Creo que la mejor forma de explicarlo, es diciendo que los países de Latinoamérica comparten un ADN que los conecta, por encima de los órdenes políticos del momento.

También se parecen en la pasión. Hay tanta pasión por la comida en Latinoamérica, es increíble.

A través de Street Food, el equipo de trabajo espera mostrar la mejor imagen de los países y demostrar que su culinaria va más allá del imaginario colectivo internacional.

Encontrar al chef

“Nosotros venimos de California, por lo que no teníamos ni idea de lo que era la comida colombiana”, explicó Brian McGinn.



Por lo tanto, para poder encontrar a los chefs que filmarían, reunieron un grupo de expertos sobre comida en el país y les preguntaron ¿qué creen que la gente debería saber sobre la comida colombiana? Y luego ¿A quién deberíamos entrevistar para mostrar esta comida?



Así fue como dieron con Luz Dary en Bogotá. Una chef de una de las plazas de mercado más grandes y emblemáticas de la capital.



“Luz Dary es una mujer muy querida por todas las personas con las que hablamos. Para nosotros fue muy emocionante encontrar a alguien así, con una historia de vida tan inspiradora y que además representa la comida colombiana, de una forma que es genial para mostrársela al mundo” comentó McGinn.