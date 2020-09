Danna Sultana: Vea la foto del bebé de la modelo, que genera suspiros de ternura en sus seguidores

Álvaro José Carvajal Vidarte

Danna Sultana y su pareja, Esteban Landrau, revelaron en las últimas las primeras imágenes del rostro de su pequeño, Ariel, y 'rompieron' las redes sociales.



La modelo compartió en Instagram una fotografía del rostro del pequeño, quien se robó todas las miradas y suspiros de los seguidores de la colombiana.



"Hermoso bebé, Dios lo bendiga", "Demasiado perfecto, eres el vivo reflejo del amor de Dios", "No me canso de observarlo es divino", fueron algunos de los miles de comentarios que dejaron los cibernautas en la publicación, que en la tarde de este viernes ya había superado los 70.000 'me gusta'.

La modelo también publicó otra fotografía del pequeño Ariel envuelto en una manta junto a un oso de peluche, la cual también tuvo miles de comentarios y 'me gusta'. "Amor a primera vista", escribió Danna en la descripción de la publicación.

El detrás de cámaras de estas fotos de Danna Sultana y su bebé fue subido al canal de YouTube de la colombiana. En él se ve a Danna junto a Esteban Landrau en medio de la tierna sesión.

El bebé de Danna Sultana y Esteban Landrau, ambos transgénero, nació en julio pasado. La pareja, que se conoce desde hace más de cinco años, reside en Puerto Rico, estado natal de Esteban.