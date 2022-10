La Casa del Dragón: detalles del capítulo que cerrará una primera temporada exitosa

La Casa del Dragón está en su recta final. Este domingo HBO emitirá el último capítulo de la primera temporada de una de las series más esperadas del año, y la cual buscaba redimir el mal sabor que dejó, para muchos, el final de Juego de Tronos, después de ocho temporadas conquistando fanáticos en el mundo.



El director del décimo capítulo, Greg Yaitanes, quien además estuvo a cargo del segundo y tercer episodio, concedió una entrevista a Vanity Fair, donde adelantó que el final da inicio a la Danza de Dragones, una guerra entre los Targaryen, será épico.



La nueva entrega que llega este domingo, se basará en

Rhaenyra (foto principal) y Daemon al recibir la noticia de lo que sucede en Desembarco del Rey y en cómo responderán a lo que obviamente será interpretado como una traición.



“Llevo 30 años dirigiendo. Cuando llegas a esos años, quieres elegir cuáles serán esos últimos 10 proyectos de tu carrera y dónde querrás poner tu tiempo y, lo que es más importante, qué tiempo quieres intercambiar con tu familia. Y esto es un esfuerzo. La recompensa por haberme ido durante tanto tiempo a trabajar, es que mis hijos pueden conducir arriba y abajo de Sunset Boulevard y ver vallas publicitarias de La casa del Dragón en todas partes. ¡Conseguir esos puntos geniales de papá es muy valioso!”, asegura Yaitanes.



¿En dónde estamos?

¡Alerta de spoiler! Es mejor advertirlo, porque pese al rotundo éxito de la producción, cuyo primer capítulo fue sintonizado por 10 millones de personas alrededor del mundo (cifra que se incrementó a los 25 de millones a lo largo de la semana), aún muchos de los fanáticos del universo creado por George R. R. Martin, no la han visto.



La precuela se desarrolla 200 años antes de los eventos que tuvieron lugar en Juego de Tronos, que tuvo ocho temporadas, y cuenta la historia detallada del ascenso y caída de la Casa de los Targaryen, casa noble de ascendencia Valyria que reinó durante casi trescientos años los Siete Reinos de Poniente, hasta la Rebelión de Robert Baratheon, en la cual el último rey Targaryen, Aerys II, fue derrocado, dando inicio a Juego de Tronos.



Aunque tuvo un principio algo lento en el que se enfocaron más que nada en la introducción de sus personajes, los hechos presentados en el noveno episodio han puesto todas las cartas sobre la mesa.

Este capítulo también dejó claro lo que muchos en redes sociales están llamado —de lejos— el mejor momento de la serie, cuando la princesa Rhaenys Targaryen, montada en su dragón escapa, dejando atrás la posibilidad de acabar con el bando enemigo.



Con Rhaenyra (Emma D'Arcy) y Daemon (Matt Smith) en Rocadragón, ajenos a lo que pasa en Desembarco del Rey, Alicent (Olivia Cooke) y Otto Hightower (Rhys Ifans) aseguraron la alianza de los señores de Poniente para que Aegon herede el Trono de Hierro en lugar de su hermana.



Eve Best, actriz quien interpreta a Rhaenys habló con la revista EW sobre esta escena: “Es el momento que demuestra que habría sido la mejor reina posible. Es el momento más explosivo de la temporada, pero también el acto más misericordioso. Es muy inteligente, y al final elige hacer lo correcto, que es no destruir”.



La intérprete explica que “la decisión de no destruir la hace más fuerte aún. Se trata más de eso que de la necesidad de venganza o destrucción a la que un hombre habría sucumbido. Está rompiendo su techo de cristal”, asegura Best, quien es una de las actrices que ha participado en toda la temporada y no ha sido relevada por otra con el paso del tiempo, como sí ocurrió con muchos de los personajes.



Rhaenys, célebremente conocida como ‘La reina que nunca fue’, por haber sido saltada en la línea de sucesión en favor de su primo Viserys tras la muerte del rey, por el mero hecho ser mujer, ahora ve cómo Rhaenyra Targaryen, está a punto de correr la misma suerte después de que los Hightower inicien los movimientos para, en contra de la voluntad de Viserys que nombró a su hija como heredera, sea Aegon, el segundo hijo y primer varón, el que le se ciña la corona.



Eve Best da vida a la princesa Rhaenys, un personaje que ha tomado fuerza. Especial para El País

Segunda Temporada

Tal fue el furor que causó la precuela, que la serie ya fue renovada para una segunda temporada, según lo confirmó la vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, Francesca Orsi, quien emitió un comunicado anunciando que la producción tendrá una segunda entrega.



“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y equipo asumieron un gran desafío y superaron todas las expectativas, entregando un programa que ya se ha establecido como una serie de televisión imperdible”, informó Francesca.



George R.R. Martin, escribió en su blog personal que para hacer justicia a la historia se deben producir al menos cuatro temporadas de 10 episodios cada uno, aunque también lamentó que se omitieran o redujeran algunas tramas en esta temporada.



Los que no puedan aguantar las ganas de saber qué pasará más adelante, tienen la opción de leer el libro Fuego y sangre, la historia de la familia Targaryen. La Casa del Dragón se basa en la segunda parte de este libro.