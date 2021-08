La caleña Laura Strada, de 22 años, es una figura femenina en ascenso del movimiento urbano en Miami, una de sus sedes, que acapara seguidores dentro y fuera de Colombia con su mensaje de autoestima y amor propio, con su primer sencillo ‘Mejor que yo’.



Su flow es tal que el legendario productor Sergio George, uno de los principales colaboradores de Marc Anthony y ganador de varios Grammys anglo y latinos, después de escucharla no dudó en ofrecer un contrato para integrarla al grupo de artista con los que trabaja actualmente. Hoy en día ella forma parte de la familia de Warner Music Latin.



¿Cómo fue su primer encuentro con el productor musical Sergio George?



Conocí a Sergio George en una conferencia en Cali. Diría que fue una diosidencia habérmelo encontrado. Al terminar su charla, me acerqué a él, le entregué un demo y le dije que para mí sería un honor que pudiera escuchar mi música. De cien personas que había en el recinto me dio la posibilidad de hacer una audición. Me dijo: “Espérame en el salón”, hice la audición y me agradeció por mi tiempo. A los dos días me llamaron para firmar con él y empezamos un trabajo que recibió mucho respaldo de la gente desde el principio.



¿De qué manera Cali se convirtió en su espacio natural para crecer como artista y cómo influye en su música?



Cali siempre ha influido en mi música. Es una ciudad llena de energía, de talento, de ritmos únicos. Yo estaba estudiando comunicación social-periodismo en la Universidad Autónoma y antes del tercer semestre decidí retirarme porque, por cosas de la vida, se me empezaron a presentar oportunidades en bares y restaurantes para cantar, y poco a poco me fui dando a conocer en el mundo artístico, ya no me quedaba tiempo para mi carrera. Decidí tomar la profesión de artista con seriedad y disciplina y afiancé mis conocimientos en técnica vocal, porque desde niña estuve en clases. Estudié con Ruka, una de las profesoras más destacadas de técnica vocal en Cali. Me relacioné con productores de la ciudad muy talentosos, entre ellos Manix. Y poco a poco mi ciudad me fue abriendo las puertas.

"Miami ha sido una ciudad increíble, me abrió las puertas para conocer personas que han aportado mucho

a mi carrera". Laura Strada, cantante y compositora caleña.

¿Crecer en un hogar de mujeres la hizo una mujer más empoderada?



Desde niña siempre me encantó la música, crecí con una tía que toca acordeón, guitarra y canta hermoso, cantábamos en las reuniones familiares. Toda la vida me encantó el baile, la música, participaba en eventos del colegio y la universidad, hasta que decidí hacer lo que me hacía feliz. Me crié con mi madre y mi abuela, mujeres increíbles que amo y admiro. Les estaré eternamente agradecida por haberme dado tanta felicidad y apoyo desde un principio. Gracias al empoderamiento de mi abuela, Beatriz Estrada (falleció hace tres años), quien fue diputada, concejal y obtuvo muchos logros, me inspiró a ser la mujer que soy, me enseñó responsabilidad, disciplina, pen especial a hacer las cosas con amor y pasión. El mensaje más claro que me dieron es que no tenemos límites para realizar los sueños, solo necesitamos nuestra propia aceptación, amor y ponerle todo el empeño para lograrlos.



Empezó a componer desde su adolescencia, ¿por qué apenas hasta ahora decide lanzar su primer sencillo?



Compongo desde que tengo 12 años. Eran poemas que empecé a adaptar en canciones. Tocaba la batería, el piano y la guitarra, de manera empírica. Sin saber partituras, a los 15 años me compré un piano, dejándome llevar por lo que sentía, por las melodías y la composición. El tiempo de Dios es perfecto, el proceso de cada persona es diferente, este es el momento indicado de presentar mi música, porque he evolucionado como artista y persona. ¡Y ya no vamos a parar!



¿Qué inspiró ‘Mejor que yo’?



El tema del amor propio, es algo que debemos hablar con total libertad y responsabilidad. Aprender a conocer nuestro cuerpo hace que nos valoremos más y sepamos qué nos gusta, cómo nos gusta, cuándo nos gusta y tengamos el carácter de decir yo quiero esto, me cuido, me quiero, me respeto.



El 20 de agosto Laura Strada lanzará junto a Jerry Di el tema ‘Siempre soy yo’, que habla del amor que es más grande que el orgullo.

Empoderamiento femenino



“Estoy totalmente de acuerdo con el movimiento que están liderando varias artistas, que admiro un montón, de empoderamiento de la mujer. Todas debemos construir ese amor propio, ese auto amor como le digo yo, porque si cada uno no sabe lo que vale, nadie más va a valorarnos.



‘Mejor que yo’ apunta a eso, a transmitir un mensaje de empoderamiento, no tener miedo a hablar y experimentar, saber qué nos gusta y cómo. No es un tema de morbo, es enfocado en la libertad de expresión, de conocerse uno mismo y sentirnos bien con eso para poder exigirle a los demás qué nos gusta y qué no. Las mujeres se conectaron con la letra y la melodía de la canción y con el video”, que hicimos en Cali”, en plena pandemia”.