'La caída' y 'Nosotros 172 años después', las dos exposiciones de Ruby Rumié en Cartagena

La violencia de género, la gentrificación, la indiferencia, la muerte, el paso del tiempo, y todos aquellos temas sensibles a la sociedad, han sido el insumo de una de las artistas colombianas más prolíficas de la actualidad, se trata de la cartagenera Ruby Rumié, quien vuelve a sorprender al mundo con sus obras, a través de dos de sus propuestas más recientes: ‘La Caída’ y ‘Nosotros 172 años después’.



La primera, (‘La Caída’), que alude a la indiferencia y a los síntomas de una sociedad agotada, se mantiene por estos días, expuesta en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, compuesta por varias obras que incluyen una serie de 500 esculturas de palomas hechas en tela, así como videos, dibujos y pinturas de las mismas.



Un proyecto que atrapa lo esencial de la vida y a su vez, lo significante de la muerte. Utilizando como base, una paloma que un día cayó inerte sobre los pies de Ruby, ante la mirada indiferente del mundo y que la hizo preguntarse ¿Qué simboliza su abrupto descenso?



“Fotografié a la paloma muerta y la armé como un taxidermista, en tela, y a partir de eso, hice una repetición de ella, como una manera de protestar. Su caída demuestra que estamos encerrados en el tiempo, y que este es perecedero, pero a su vez simboliza el devenir nuestro, y que estamos perdiendo la orientación”.



Ahora bien, ‘Nosotros 172 años después’, es la otra exposición que reposa en la prestigiosa Galería de Nohra Haime en Cartagena, y que pronto llegará a NH Nueva York, dejando en evidencia el proyecto fotográfico que reunió a cien personas de la región Caribe, para exponer, en medio de sus particularidades, la pasión por sus oficios, y el valor que sienten por la gastronomía de esta región, uno de sus elementos culturales más relevantes.



Esta tomó los paisajes que dejó la Comisión Corográfica y un conjunto de textos de intelectuales del siglo XIX colombiano, para construir el proyecto investigativo, que indaga sobre la identidad regional, pero en especial, la caribe.





“Mi trabajo se inscribe dentro del concepto de ser cartagenera, una ciudad de grandes contrastes y diferencias sociales, queriendo indagar, en medio de la latente fragmentación social que vivimos, acerca de nuestra identidad”, manifiesta la artista Ruby Rumié, quien ha sido ganadora del Premio Women Together de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) gracias a su gran trabajo antropológico, social y artístico.



Y añade, “Como artista mi trabajo siempre ha involucrado a las personas, con ellas y para ellas he propuesto narraciones no habituales de situaciones habituales para inaugurar nuevos puntos de vista sobre lo que nos hemos acostumbrado a ver”, dice la artista, sobre Nosotros 172 años después.

​

No obstante, cada persona ha sido entrevistada y fotografiada con su alimento más entrañable sobre un paisaje de las láminas de la Comisión corográfica. “Con ese propósito intervine las láminas utilizadas, al borrar a los personajes retratados en el siglo XIX, para luego reconstruir de forma digital los paisajes en su totalidad y finalmente dejarlos como escenarios de fondo para las fotos. Todo esto con la intención de descolocar la mirada del espectador y propiciar otras formas de narrarnos”, asegura Rumié.

'Nosotros 172 años después' Foto: NH Galería, especial para El Pais

Nacida en Cartagena de Indias, Rumié realizó estudios de pintura, dibujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes (1980- 1982). Desde 1989 hasta 1996 trabajó la pintura hiperrealista. Tras ese tiempo, rompe con la academia y se encamina hacia un trabajo con un claro enfoque hacia la problemática social, patrimonial y territorial, cuestionando el compromiso del artista dentro de la sociedad.



En la actualidad, ha realizado importantes exposiciones en Colombia, Chile, Estados Unidos y Francia. Con Nohra Haime Gallery en New York y NH Galería en Colombia, ha expuesto Hálito Divino y Tejiendo Calle, otras de sus obras.



Participó en Art Paris y en la Primera Bienal de Arte Contemporáneo de Cartagena de Indias con la obra Lugar Común. Y, por si fuera poco, ganó la Beca The Rockefeller Foundation Bellagio Center.