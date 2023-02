La actriz británica Helen Mirren, cree que Golda Meir estaría "horrorizada" ante la política israelí actual

La actriz británica Helen Mirren afirmó este martes que, a su juicio, la primera ministra israelí Golda Meir, que ella interpreta en su nueva película, estaría "absolutamente horrorizada" ante la situación política actual en ese país.



"Creo que sería una negación total y completa de sus valores y de la manera como entendía el mundo que ella quería crear", declaró Mirren en entrevista con AFP en el 73º Festival de cine de Berlín.



Golda Meir, una de las fundadoras del Estado de Israel, es objeto de una biografía fílmica, centrada en la guerra del Yom Kippur de 1973, cuando ella era primera ministra, y fimada por el director Guy Nattiv.



"’Golda Meir fue una líder formidable, intransigente y poderosa. Es un gran reto representarla en el momento más difícil de su extraordinaria vida. Solo espero hacerle justicia’’.



Meir creyó hasta el final en el "idealismo" de los fundadores del Estado hebreo, aseguró Mirren. La reforma del sistema judicial que quiere implantar el actual gobierno de Benjamin Netanyahu representa "el ascenso de una dictadura", aseguró Mirren.



"Creo que se habría sentido totalmente horrorizada", enfatizó.



La reforma judicial que propone Netanyahu en alianza con ultraortodoxos y partidos de extrema derecha aumentaría el poder del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, según sus detractores.



El parlamento israelí dio un paso en ese sentido el martes con una aprobación en primera lectura de la legislación.



Mirren se mostró encantada de haber interpretado a Meir, a pesar de cierta polémica en el Reino Unido por el hecho de que no es judía.



Era una dirigente "totalmente desinteresada, sin ansias de poder o dictatorial", explicó la actriz de 77 años.



"Me sorprendió esa reacción" declaró igualmente Guy Nattiv en rueda de prensa. "Los actores israelíes o judíos no sufren ninguna limitación para interpretar papeles en el mundo entero", razonó.



