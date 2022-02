Katie James, la artista irlandesa que canta a ritmo de folclor colombiano

La cantante irlandesa Katie James, criada en Colombia conocida por su amor al folclor nacional, se presentará en el ‘Mono Concierto’ de Funmúsica, el próximo 24 de febrero, a las 7:00 p.m., Teatro Municipal Enrique Buenaventura, donde será el lanzamiento de su álbum, ‘Humano’. Esta noche acercará al público con la intimidad de los sonidos acústicos, al estar Katie acompañada tan solo por dos guitarras.



La autora del bambuco ‘Toitico Bien Empacao’, que sonó en la Feria de Cali, creció en una comunidad hippie angloirlandesa llamada Atlantis, la cual tuvo como objetivo aprender a vivir en armonía con la tierra; un espacio donde ella aprendió a amar la tierra, el arte y el folclor nacional.

¿De dónde sale el nombre para este nuevo álbum?

‘Humano’ es el nombre de una de las canciones que hace parte de esta producción. Es una canción para mí muy simbólica porque después de mucho tiempo logró desendiosar un gran amor. Y decidí que el álbum se llamara de esta manera porque abarca una cantidad de emociones que nos representa como seres. Son temas de amor, de desamor, una canción para mi madre, para una hija imaginaria, una dedicatoria a las quebradas, al trabajo de nuestros campesinos; son temas que vienen desde un lugar muy emocional en mí.



¿Por qué apostarle a la música colombiana?

A mí siempre me ha gustado el folclor, no solo el colombiano sino la música representativa del mundo. Cuando viajo, trato de escuchar la música propia de las regiones que visito, porque siento que son ritmos que me hablan de la gente, su historia, inclusive de la manera como ellos sienten.



¿Cuándo empezó a acercarse al folclor colombiano?

Crecí en una finca en el Tolima, con esto empecé a tener un acercamiento a la música colombiana, porque los vecinos nos enseñaban bambucos, pasillos y guabinas. Así que desde temprana edad me empezó a gustar y mi cercanía con este tipo de lenguaje es muy fuerte. Siento que es mi verdad de lo que yo soy.



¿Qué la motiva constantemente a hacer música?

No le apuesto hacia algo más comercial porque para mí la música no es un negocio. Mi amor por esta no nació para ser famosa, sino que es una relación sincera de lo que a mí como compositora me nace. Si a la gente le gusta lo que yo hago, fantástico, pero si no es así, no hay problema porque mi motor es la fascinación por los sonidos y lo que la música ofrece.

¿Qué significó que la agrupación femenina de salsa Canela presentará durante las ferias de Cali un cover de su canción ´Toitico bien empacao’?

Para mí es muy emocionante siempre ver cada versión que le hacen a mi canción. Pero, ver lo que hizo Canela, la forma tan profesional en que la trabajó y todas las personas que trabajaron en este proyecto, me hace completamente feliz, me siento honrada que otros artistas deseen cantarla.



Me encanta que una canción mía la vuelvan cumbia, merengue o salsa, siento que cuando uno compone una letra o una música, la entrega al mundo y este puede hacer lo que quiera con ella.

“Trato de ver el mundo desde otra perspectiva, no hacer todo como lo hacen los demás y ofrecer posibles ideas nuevas”. Katie James, cantante colomboirlandesa.

¿Dónde se inspira?

Suelo componer cuando estoy en la finca de mi mamá en el Tolima, porque siento que hay más silencio, más tiempo y principalmente más soledad. Pero uno se nutre de todas las experiencias de la vida para poder componer, es como que lo que cada día te da la vida te suma a esa composición final.



¿Qué quiere aportar con su música?

Lo que yo busco, y espero poder lograr, es sensibilizar a través del arte, siento que con la música y la poesía uno puede dar mensajes con cariño, pero que además crean una reflexión en las personas.



¿Qué piensa acerca de ser considerada un referente de la música colombiana?

Muchas personas me dan ese título, pero yo no lo veo así, porque en realidad no busco que la gente siga mis pasos ni nada similar. Me siento un poco incómoda cuando lo dicen porque yo simplemente lo hago porque amo la música andina colombiana. Intento hacerlo muy a mi manera, que no es tan tradicional y eso puedo ser complejo.



¿Qué representa Colombia para usted?

Para mí representa mucho amor y dolor a la vez, es lo que hemos vivido con mi familia al sufrir a dos desplazamientos y el asesinato de dos familiares. Pero esto a pesar de ser muy doloroso, ha hecho que me conecte mejor al país. Claramente, preferiría que esto no nos hubiese sucedido, sin embargo entiendo que con eso nuestra familia se conectó con la realidad colombiana, que es un arcoíris desde lo más hermoso, hasta lo más cruel y lo más duro. Pero yo amo a Colombia.

´Humano’



El reciente álbum de Katie James tiene una mezcla de ritmos colombianos con sonidos desde el rock and roll y un poco de jazz, un proyecto dedicado a las emociones positivas y negativa que representan la realidad que constituye a cada persona como única.



Entre las canciones que se escucharán, están:



‘Toitico Bien Empacao’

Humano

Cuando Te Vuelva A Ver

Mi Nombre En Tu Voz

La Espera

Tengo Para Ti

La Canción de la Ensalada

La Quebrada

Pa’ No Despertar

Arrurrú



Informes: Taquillas del Teatro y Funmúsica: 3168768077.