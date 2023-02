Karol G respondió frente al bullying de un seguidor en redes sociales

La cantante antioqueña Karol G fue criticada por una foto que subió a su instagram por parte de uno de sus seguidores en Instagram. "Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita. Y ahora no es que me caigan pues, que es mi humilde opinión".

Ante el comentario, la intérprete de Provenza, respondió en la misma red social a quien criticó su apariencia física y envió un mensaje para no dejarse afectar por ese tipo de críticas: "Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así... entonces para qué buscar que me quede diferente si es así".

Incluso hasta bromeó sobre el gesto bonito que tuvo un fan suyo de regalarle una comida rápida, después de salir de un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos : "Y la barriguita fue por el hotdogsito que me regaló alguien estos días en un show"...



Y advirtió sobre lo juiciosa que ha estado con el ejercicio últimamente.

Además, aprovechó para enviar un mensaje en torno a fortalecer la autoestima y blindarse del bullying, inevitable en estas redes sociales. "Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven.... Todos los cuerpos son diferentes... Todos son bonitos tal y como son... qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero. (Gracias de verdad a las personas que lo hacen). Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal? Mmmm... Espero que no... quiéranse mucho, pues".