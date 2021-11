Karol G mostró sus moretones después de sufrir una caída durante su concierto en Miami

Luego de que Karol G sufriera una fuerte caída durante su show en el FTX Arena de Miami, mientras cantaba su canción ‘Ahora me llama’, un amigo cercano a la artista compartió un video donde se aprecian los moretones causados por el incidente.

En el momento de los hechos la cantante fue ovacionada por el público, por lo que continuó con el show minutos después de caer, sin embargo, luego rompió en llanto al agradecerle a su audiencia: "si ven como a uno le pasan cosas en la vida y tiene que levantarse y seguir".



Usuarios en redes sociales realizaron fuertes críticas a su equipo de trabajo, pues videos de los asistentes captaron como algunas sus bailarinas continuaron con la presentación mientras la artista permanecía en el suelo.



Al finalizar el concierto, Karol G aseguró que era la primera vez que llenaba el escenario en Miami y por eso "quería que fuera perfecto", sin embargo, entre lágrimas y risas aceptó que: "se me partieron todas las uñas, yo creo se me partió una rodilla, me duele todo".



El Show de farándula El Gordo y La Flaca compartió el video en el que, estando tras bambalinas, uno de los amigos de la artista enseña sus moretones y afirma que: "Ni siquiera esto nos va a detener porque hoy se 'cae la casa' en PR y la nena de Medellín está intacta".