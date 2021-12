Karol G, la 'bichota' colombiana que ha puesto al mundo de la música urbana a sus pies

Ay, Dios mío!

La cantante colombiana Karol G ha logrado posicionarse como una artista de talla internacional, convirtiéndose en una de las representantes del reguetón más reconocidas, con éxitos como Tusa, Location y Bichota. Su carrera ha sido un proceso largo en el que la paisa ha pasado por distintos estilos musicales, pero siempre firme a trabajar en torno a la música, pasión que heredó de su padre.



Este mes la cantante se posicionó en las lista de Spotify como una de las cantantes más escuchadas del 2021 y como la única mujer representante del género. Según los informes de la aplicación ocupó el puesto número 48 en el top 50 de los artistas más sintonizados.



Carolina Giraldo Navarro, como se llama en realidad la artista, participó en el concurso de televisión Factor Xs. Aunque no fue la ganadora del reality, su participación le sirvió como una vitrina para ser conocida en la industria.



De esta participación consiguió firmar un contrato discográfico con Mauricio Pabón durante un año, es desde este momento que la cantante toma su nombre artístico como Karol G. En la búsqueda de seguir logrando sus sueños Karol G, trabajó apoyando en los coros al cantante urbano Reykon. Sin embargo, su gran reconocimiento se dio en el año 2013 cuando lanzó Amor de dos en colaboración con uno de sus artistas favoritos el cantante puertorriqueño Nicky Jam, un hit que ha superado los 20 millones de vistas en su canal oficial de YouTube.

Lea también: Concierto de Dua Lipa en Colombia: fecha, precios y dónde comprar las boletas

“A mí me dijeron hay una chica de no sé de 16 o 17 años que quiere cantar contigo, y yo dije, pues vale si ella quiere cantar, tráela y miramos su trabajo a ver si le ‘mete’ a ver si la muchachita tiene talento o no (...) y yo la escuché cantar y lo demás fue historia, cantó conmigo en el show y no he dudado de su talento, pero no sabía que ella llegaría tan lejos, la considero como una de las mejores voces femeninas del género. Es que era una chamaquita muy convencida y segura de lo que quería”, manifestó Nicky Jam, en uno de los capílulos de su programa The Rock Star Show By Nicky Jam.



En el 2014 se impulsó su propia carrera musical con canciones como Ricos Besos y Mañana. Su crecimiento en el mundo de la música le ha permitido vivir diversos procesos y siente que ha logrado evolucionar como mujer desde el género urbano abriendo puertas que generalmente son más complejas para las mujeres.

“Yo era una niña muy tímida, en el colegio siempre era más expresiva en las clases de música”. Karol G Cantante

“Lo que nos pasa dentro de este género es que cuando las cosas las dice un hombre, está bien, es decir todo cabe dentro de las posibilidades, pero cuando lo decimos nosotras tratan de que todo esté muy cuidado y al final del día como mujeres y como humanos, pues vivimos de todo. Yo empecé a firmar como Karol G cuando tenía 14 años, sin embargo uno va evolucionando y ahora yo puedo hablar de todo”, comentó la cantante, durante una entrevista.



La canción Culpables le permitió estar en uno de sus mejores momentos, la colaboración con el cantante Anuel AA se hizo viral y fue reconocida como una de las canciones más escuchadas en Latinoamérica, no obstante este sería solo el comienzo, pues después de este éxito lanzó Mi Cama que es probablemente uno de los temas más conocidos de su segundo álbum Pineapple. Con esta canción tuvo fuertes críticas por la forma como se expresaba, con respecto al vocabulario que manejaba en su canción, sin embargo, también es reconocida como una canción que resalta el empoderamiento de la mujer.

Le puede interesar: J Balvin y su profunda reflexión ante la polémica por su concierto en la Feria de Cali

En abril de 2020, apareció Follow, nuevamente con Anuel AA y tres meses después llegó Ay, Dios Mío!, tema que se viralizó en unas cuantas horas. Aunque su racha de éxitos no terminó ahí. Su exitoso hit La Tusa, en colaboración con Nicki Minaj, salió en noviembre de 2020.

“Ella tiene de las mejores voces femeninas en el género, porque es una voz muy dulce, pero a la vez tiene fuerza al momento de cantar ”.

Nicky Jam

Cantante

Su tercer álbum de estudio, KG0516, se estrenó el 24 marzo de 2021. El álbum incluye temas conocidos como Bichota, Location, Ay, Dios Mío!, y La Tusa, además de varios inéditos como Beautiful Boy junto a Ludacris y Emilee, Sola es mejor con Yandar & Yostin, Odisea junto con Ozuna, Gato malo con Nathy Peluso y Contigo voy a muerte, el cual contó con la participación de Camilo.



Aparte de la música a la artista le gustaría cumplir varios sueños como montar su propia empresa, formar una familia en el futuro, pero antes le gustaría hacer parte de un elenco para televisión o cine, pues el mundo de la actuación siempre le ha llamado la atención y considera que puede hacer un gran trabajo en los sets de televisión.

“Otro de mis sueños es actuar, creo que sería magnífico realizar un papel y despertar emociones en las demás personas. A mí me encantaría hacer el papel de la mala, ese personaje que la gente no quiere, sin embargo, lo siguen recordando, así sea para decir ‘ay no que lo saquen’, pienso que podría hacerlo bien”, contó la cantante durante una entrevista con Nicky Jam.

Futuro brillante

La cantante proveniente de Medellín se ha visto galardonada en diferentes ocasiones por su talento y esfuerzo durante su carrera musical, pues en los últimos años ha estado nominada en reconocimientos como los Grammy, Premios Nuestra Tierra, los American Music Awards, entre otros.



Uno de sus mayores miedos es que su proceso musical dé “un paso atrás”, pues su carrera le ha dado grandes reconocimientos en el género urbano, “uno de mis miedos es que se me acabe el hit del momento, porque es como que ahora me siento, en un sueño, y no quisiera que se acabara”, contó la cantante de reguetón en una entrevista.



Su primer premio fue en año 2018 cuando fue la ganadora a mejor artista nuevo con su canción Ella Misma, en los Premios Grammy Latinos, de ahí en adelante siguió recogiendo triunfos. En 2019 estuvo nominada a 4 premios distintos y junto con Anuel AA fueron los ganadores de los Premios Juventud en la categoría Pareja que encienden las redes.

Lea también: Las especulaciones se confirman: Greeicy Rendón y Mike Bahía esperan su primer hijo

Los dos últimos años han sido los de mayor reconocimiento en su carrera, pues además de estar entre la lista de los artistas más escuchados del año, durante el 2020 Karol G fue nominada 40 veces en distintas categorías en premios como American Music Awards, Billboard Latin Music Awards, Premios Grammy Latinos, entre otros, de los cuales fue la ganadora de 17 galardones, por sus canciones Tusa, Ella Misma y En Secreto.



La artista cierra el 2021 con broche de oro pues este año ha sido galardonada en 13 ocasiones en concursos como los Premios Nuestra Tierra con su canción Bichota en la categoría Canción urbana del año.

“Yo vengo de una familia muy musical, mi papá me enseñó muchas cosas y toca la guitarra, aparte siempre me apoyó para mi carrera”. Karol G Cantante

En los Premios Juventud estuvo nominada en 12 categorías de las cuales fue galardonada con 6 reconocimientos con la canción Ella Misma como Artista Joven Femenina y con El Más Trendy, con la canción Bichota ganó 3 reconocimientos, y en la categoría a Canción Más Pegajosa se llevó el premio a casa por el ritmo de su reconocida canción Ay, Dios mío!.



Para la artista es un orgullo ver como poco a poco su carrera se ve reconocida, pues siempre soñó con ser una cantante que impusiera moda, por otra parte ver el empoderamiento de las mujeres, la hace sentir orgullosa de animar a otras artistas mujeres en este género musical. “Yo cantaba desde el colegio y era mi gran sueño, pero ahora ver estadios llenos e ir a los colegios y ver que las mujeres no están siendo débiles sino que se reconocen como unas ‘Bichotas’ me llena de felicidad”, manifestó la cantante en una entrevista con Nicky Jam.

Feminista

“Bichota” es una de las canciones más conocidas de la cantante y con la cual no solo se sienten identificadas las mujeres, sino las personas que pertenecen a distintos géneros, pues su letra se refiere a una mujer que se siente conforme con su estilo de vida, cuerpo y que cuenta con un grupo de amigas que son igual de empoderadas a ella.



Además, es la primera vez que este término se hace visible, ya que esa es una adaptación de la expresión “Bichote”, la cual se utiliza en Puerto Rico para referirse a un hombre que es quien tiene el control sobre una situación o que se encuentra en el rango de poder de un grupo importante.



Al escuchar esta palabra la artista se preguntó: cómo era la expresión pare referirse a una mujer en las mismas condiciones, pero para su sorpresa la palabra solamente es usada en términos masculinos así que decidió bautizarse como una “Bichota” y sacar una canción sobre el tema.

Puede leer: Dua Lipa confirmó que vendrá a Colombia como parte de su 'Future Nostalgia Tour'

“Yo estaba en Puerto Rico y en una llamada que estaban teniendo por teléfono escuché que le decían ‘eres un Bichote’ a otra persona y yo ‘¿qué es un Bichote?’ y me dicen ‘como el que manda, el patrón’ y yo pregunto ‘¿Bichotas le dicen a las mujeres?’. Y me dicen que no en las mujeres no se usa, entonces yo pensé no pues yo soy una Bichota, entonces”, contó la cantante en un documental que se hizo en honor a su trabajo llamado Guerra de Género.



El vídeo de la canción se encuentra entre los más vistos del 2021 en la plataforma de música YouTube. Y en la lista entregada por la plataforma en diciembre de este año de los vídeos más vistos en Colombia se encuentra en primer lugar la cantante paisa y se encuentra liderada por artistas femeninas como Rosalía y María Becerra.



Por otra parte, los vídeos de la cantante ya superaron 5.000 millones de visualizaciones a nivel global en el último año y se encuentran dentro de las artistas más vistas a nivel mundial.



Ahora la cantante es reconocida bajo el seudónimo de “La Bichota”, y su banda musical la cual se encuentra compuesta solo por mujeres son llamadas bajo el mismo apodo como “Las Bichotas”.

10 de Karol G



Mi cama

Antes de Tusa, el mayor hit de Karol G en solitario fue Mi Cama. Una canción urbana.

Ocean

Una balada acompañada del piano que ha inspirado grandes dedicatorias.

Secreto

Una canción en conjunto con el cantante de reguetón Anuel AA.

Ella

Un tema de 2017 donde la cantante se dirige directamente a la nueva novia de su expareja.

Ahora me llama

En conjunto con el puertorriqueño Bad Bunny, la colombiana lanzó este hit en el año 2017.